Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у Краснодарському краї рф та нафтобази «Ніколаєвська» в Ростовській області. Також уражено польовий артилерійський склад на Луганщині та бурову установку в Каспійському морі.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Слов'янського НПЗ в краснодарському краї рф та низки інших об'єктів окупантів, пише УНН.
"Сили оборони України продовжують завдавати результативних ударів по стратегічних об’єктах ВПК та нафтопереробної галузі росії", - ідеться у повідомленні.
У ніч на 17 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї рф. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється
Слов’янський НПЗ, як зазначається, станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.
Також підтверджено влучання по території нафтобази "Николаєвская" в Ростовській області рф. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт"
"Окрім того, в рамках зниження наступального потенціалу ворога, на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників", - сказано у повідомленні.
Як вказано, збитки уточнюються.
"За результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня нашими ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу)", - повідомили у Генштабі.
"Сили оборони України продовжують реалізацію заходів, спрямованих на припинення збройної агресії російської федерації проти України. Далі буде…Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
