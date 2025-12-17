$42.180.06
08:46
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 6888 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 7950 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 20734 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 40425 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 34200 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 35975 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 31004 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 28354 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 28862 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів

Київ • УНН

 • 1894 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у Краснодарському краї рф та нафтобази «Ніколаєвська» в Ростовській області. Також уражено польовий артилерійський склад на Луганщині та бурову установку в Каспійському морі.

Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Слов'янського НПЗ в краснодарському краї рф та низки інших об'єктів окупантів, пише УНН.

Деталі

"Сили оборони України продовжують завдавати результативних ударів по стратегічних об’єктах ВПК та нафтопереробної галузі росії", - ідеться у повідомленні.

У ніч на 17 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Славянский" у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї рф. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється

- повідомили у Генштабі.

Слов’янський НПЗ, як зазначається, станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Також підтверджено влучання по території нафтобази "Николаєвская" в Ростовській області рф. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб "Капітан Гіберт"

- поінформували у Генштабі.

"Окрім того, в рамках зниження наступального потенціалу ворога, на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників", - сказано у повідомленні.

Як вказано, збитки уточнюються.

"За результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня нашими ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу)", - повідомили у Генштабі.

"Сили оборони України продовжують реалізацію заходів, спрямованих на припинення збройної агресії російської федерації проти України. Далі буде…Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
