Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Астраханського газопереробного заводу в ніч на 15 грудня. На території заводу зафіксовано вибухи та потужна пожежа, масштаби збитків уточнюються.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Астраханського ГПЗ, пише УНН.
З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника - Астраханський газопереробний завод. На території заводу зафіксовано вибухи та виникла потужна пожежа
Як вказано, Астраханський ГПЗ – одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу рф.
Масштаби збитків уточнюються.
"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
