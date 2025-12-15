$42.190.08
"До кінця дня надіємося на досягнення угоди": Умєров повідомив про реальний прогрес у переговорах зі СШАPhoto
14:54 • 472 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 2162 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
14:19 • 2364 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ
Ексклюзив
13:38 • 9932 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 12139 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 15399 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 18015 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 19092 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20197 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49
Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться10:36
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Державний кордон України
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Мі-8
The Washington Post

Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Астраханського газопереробного заводу в ніч на 15 грудня. На території заводу зафіксовано вибухи та потужна пожежа, масштаби збитків уточнюються.

Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Астраханського ГПЗ, пише УНН.

З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника - Астраханський газопереробний завод. На території заводу зафіксовано вибухи та виникла потужна пожежа

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, Астраханський ГПЗ – одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод, зокрема, щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу рф.

Масштаби збитків уточнюються.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Безпілотники СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах рф у Каспійському морі15.12.25, 15:53

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна