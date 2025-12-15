Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Астраханского газоперерабатывающего завода в ночь на 15 декабря. На территории завода зафиксированы взрывы и мощный пожар, масштабы ущерба уточняются.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Астраханского ГПЗ, пишет УНН.
С целью снижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ в ночь на 15 декабря Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект противника - Астраханский газоперерабатывающий завод. На территории завода зафиксированы взрывы и возник мощный пожар
Как указано, Астраханский ГПЗ – одно из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли. Завод, в частности, ежегодно производит до 3,5 миллиона тонн серы. Ее используют для изготовления взрывчатки предприятия военно-промышленного комплекса рф.
Масштабы ущерба уточняются.
"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
