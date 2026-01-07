$42.560.14
Эксклюзив
11:31 • 2500 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 10608 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 11593 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 12315 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 12786 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 28138 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 50928 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 139769 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 216406 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 83200 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
публикации
Как правильно выбрать термобелье: простые советы

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Термобелье — это инструмент, а не просто теплая вещь. Оно работает только тогда, когда правильно подобрано под условия, активность и ваши потребности, а понимание его принципов — это залог комфорта, тепла и безопасности в любое время года.

Как правильно выбрать термобелье: простые советы

Термобелье – это не «волшебная одежда», которая сама по себе греет. Ее главная задача – отводить влагу от тела и помогать сохранять тепло во время активности. Именно поэтому правильный выбор термобелья напрямую влияет на комфорт, здоровье и выносливость: от ежедневных прогулок до серьезных восхождений в горах. О том, какие виды термобелья существуют и какое подойдет именно вам – рассказывает УНН.

Как работает термобелье и зачем оно нужно

Термобелье – базовый, первый слой в трехслойной концепции одежды. Оно плотно прилегает к телу и создает тонкую воздушную прослойку, которая помогает удерживать тепло. Но его ключевая функция: быстро отводить пот и влагу на следующие слои одежды. В теплую погоду мокрая одежда – это лишь дискомфорт, а в холодную – серьезный риск переохлаждения. Именно поэтому термобелье не согревает, а помогает телу сохранять собственное тепло, оставаясь сухим. Кроме того, правильно подобранное термобелье почти не ощущается на теле, не сковывает движений и работает одинаково эффективно как в жару, так и в мороз.

Какие бывают виды термобелья

Шерстяное (меринос) – термобелье из шерсти специальной породы овец (тонкорунных) мериносов, и считается премиум-вариантом. Такой тип этой одежды имеет следующие преимущества:

- хорошо отводит влагу и быстро сохнет;

- "дышит" и сохраняет тепло даже в холоде;

- долго не накапливает запахи;

- подходит для многодневных поездок и низких температур;

- может использоваться и летом, ведь защищает от солнца.

Из недостатков: требует очень деликатного ухода, может терять форму после неправильной стирки, а также, за такую одежду придется выложить немало денег.

Синтетическое – самый распространенный вариант на рынке. Изготавливается из полиэстера, полипропилена, полиамида с добавлением эластана и имеет такие преимущества:

- почти не впитывает влагу;

- быстро сохнет;

- хорошо держит форму и эластично;

- доступно по цене;

- идеально для спорта и интенсивных нагрузок.

Из недостатков: быстрее накапливает запахи, может вызывать дискомфорт у людей с чувствительной кожей и требует более частой стирки. Однако, стоит отметить и то, что современные модели часто обладают антибактериальными свойствами, например, с ионами серебра.

Комбинированное – сочетает синтетику и шерсть мериносов.

Такое термобелье имеет сбалансированное соотношение цены и функциональности, одновременно сочетает не только преимущества, но и часть недостатков обоих материалов.

На что стоит обратить внимание при выборе

При выборе термобелья стоит обращать внимание не только на бренд или цену, а прежде всего на то, как оно работает:

  1. Зональность. Качественное термобелье имеет продуманную зональность: в местах, где тело потеет больше всего, используются специальные плетения или сетчатые зоны, которые быстрее отводят влагу.
    1. Посадка. Белье должно плотно облегать тело, но не давить и не мешать движениям.
      1. Швы. Они должны быть плоскими и внешними, без выступающих нитей, чтобы не натирать кожу во время активности.
        1. Эластичность. Хорошее термобелье всегда эластично: оно легко растягивается и быстро возвращается к первоначальной форме.
          1. Комфорт. Главный индикатор качества – это, конечно, то, насколько комфортно вы чувствуете себя в такой одежде. Если в ней сразу холодно или, наоборот, становится слишком жарко, это сигнал, что ткань плохо отводит влагу и не выполняет своей функции.

            Какое термобелье выбрать именно вам

            Выбор термобелья также зависит от того, как и где вы планируете его использовать:

            - для активного спорта, бега, лыж или фитнеса лучше всего подойдет синтетическое термобелье, ведь оно максимально эффективно отводит пот и быстро сохнет;

            - для холодной погоды, многодневных поездок или ситуаций с невысокой физической активностью лучшим вариантом станет шерстяное термобелье из мериноса, потому что оно хорошо сохраняет тепло и дольше остается свежим;

            - для прогулок и ежедневного использования оптимальными являются комбинированные модели, которые сочетают синтетику и натуральные волокна;

            - в жару же, стоит выбирать легкое синтетическое термобелье или очень тонкую шерсть мериносов.

            Как ухаживать за термобельем:

            - стирать после каждого использования;

            - использовать специальные средства для шерсти или синтетики;

            - температура воды не выше 30 °C;

            - не отжимать, не гладить, не сушить на батарее;

            - не использовать порошок, мыло и хлор.

            Итак, термобелье – это инструмент, а не просто теплая вещь. Оно работает только тогда, когда правильно подобрано под условия, активность и ваши потребности, а понимание его принципов – это залог комфорта, тепла и безопасности в любое время года.

            Алла Киосак

