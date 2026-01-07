Как правильно выбрать термобелье: простые советы

Термобелье – это не «волшебная одежда», которая сама по себе греет. Ее главная задача – отводить влагу от тела и помогать сохранять тепло во время активности. Именно поэтому правильный выбор термобелья напрямую влияет на комфорт, здоровье и выносливость: от ежедневных прогулок до серьезных восхождений в горах. О том, какие виды термобелья существуют и какое подойдет именно вам – рассказывает УНН.

Как работает термобелье и зачем оно нужно

Термобелье – базовый, первый слой в трехслойной концепции одежды. Оно плотно прилегает к телу и создает тонкую воздушную прослойку, которая помогает удерживать тепло. Но его ключевая функция: быстро отводить пот и влагу на следующие слои одежды. В теплую погоду мокрая одежда – это лишь дискомфорт, а в холодную – серьезный риск переохлаждения. Именно поэтому термобелье не согревает, а помогает телу сохранять собственное тепло, оставаясь сухим. Кроме того, правильно подобранное термобелье почти не ощущается на теле, не сковывает движений и работает одинаково эффективно как в жару, так и в мороз.

Какие бывают виды термобелья

Шерстяное (меринос) – термобелье из шерсти специальной породы овец (тонкорунных) мериносов, и считается премиум-вариантом. Такой тип этой одежды имеет следующие преимущества:

- хорошо отводит влагу и быстро сохнет;

- "дышит" и сохраняет тепло даже в холоде;

- долго не накапливает запахи;

- подходит для многодневных поездок и низких температур;

- может использоваться и летом, ведь защищает от солнца.

Из недостатков: требует очень деликатного ухода, может терять форму после неправильной стирки, а также, за такую одежду придется выложить немало денег.

Синтетическое – самый распространенный вариант на рынке. Изготавливается из полиэстера, полипропилена, полиамида с добавлением эластана и имеет такие преимущества:

- почти не впитывает влагу;

- быстро сохнет;

- хорошо держит форму и эластично;

- доступно по цене;

- идеально для спорта и интенсивных нагрузок.

Из недостатков: быстрее накапливает запахи, может вызывать дискомфорт у людей с чувствительной кожей и требует более частой стирки. Однако, стоит отметить и то, что современные модели часто обладают антибактериальными свойствами, например, с ионами серебра.

Комбинированное – сочетает синтетику и шерсть мериносов.

Такое термобелье имеет сбалансированное соотношение цены и функциональности, одновременно сочетает не только преимущества, но и часть недостатков обоих материалов.

На что стоит обратить внимание при выборе

При выборе термобелья стоит обращать внимание не только на бренд или цену, а прежде всего на то, как оно работает:

Зональность. Качественное термобелье имеет продуманную зональность: в местах, где тело потеет больше всего, используются специальные плетения или сетчатые зоны, которые быстрее отводят влагу. Посадка. Белье должно плотно облегать тело, но не давить и не мешать движениям. Швы. Они должны быть плоскими и внешними, без выступающих нитей, чтобы не натирать кожу во время активности. Эластичность. Хорошее термобелье всегда эластично: оно легко растягивается и быстро возвращается к первоначальной форме. Комфорт. Главный индикатор качества – это, конечно, то, насколько комфортно вы чувствуете себя в такой одежде. Если в ней сразу холодно или, наоборот, становится слишком жарко, это сигнал, что ткань плохо отводит влагу и не выполняет своей функции.

Какое термобелье выбрать именно вам

Выбор термобелья также зависит от того, как и где вы планируете его использовать:

- для активного спорта, бега, лыж или фитнеса лучше всего подойдет синтетическое термобелье, ведь оно максимально эффективно отводит пот и быстро сохнет;

- для холодной погоды, многодневных поездок или ситуаций с невысокой физической активностью лучшим вариантом станет шерстяное термобелье из мериноса, потому что оно хорошо сохраняет тепло и дольше остается свежим;

- для прогулок и ежедневного использования оптимальными являются комбинированные модели, которые сочетают синтетику и натуральные волокна;

- в жару же, стоит выбирать легкое синтетическое термобелье или очень тонкую шерсть мериносов.

Как ухаживать за термобельем:

- стирать после каждого использования;

- использовать специальные средства для шерсти или синтетики;

- температура воды не выше 30 °C;

- не отжимать, не гладить, не сушить на батарее;

- не использовать порошок, мыло и хлор.

Итак, термобелье – это инструмент, а не просто теплая вещь. Оно работает только тогда, когда правильно подобрано под условия, активность и ваши потребности, а понимание его принципов – это залог комфорта, тепла и безопасности в любое время года.