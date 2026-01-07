Як правильно обрати термобілизну: прості поради

Термобілизна – це не "чарівний одяг", який сам по собі гріє. Її головне завдання відводити вологу від тіла і допомагати зберігати тепло під час активності. Саме тому правильний вибір термобілизни напряму впливає на комфорт, здоров’я і витривалість: від щоденних прогулянок до серйозних сходжень у горах. Про те, які види термобілизни є та яка підійде саме вам - розповідає УНН.

Як працює термобілизна і навіщо вона потрібна

Термобілизна - базовий, перший шар у тришаровій концепції одягу. Вона щільно прилягає до тіла та створює тонкий повітряний прошарок, який допомагає утримувати тепло. Але її ключова функція: швидко відводити піт і вологу на наступні шари одягу. У теплу погоду мокрий одяг - це лише дискомфорт, а у холодну - серйозний ризик переохолодження. Саме тому термобілизна не зігріває, а допомагає тілу зберігати власне тепло, залишаючись сухою. Крім того, правильно підібрана термобілизна майже не відчувається на тілі, не сковує рухів і працює однаково ефективно як у спеку, так і в мороз.

Які бувають види термобілизни

Вовняна (меринос) - термобілизна з вовни спеціальної породи овець (тонкорунних) мериносів, і вважається преміум-варіантом. Такий тип цього одягу має наступні переваги:

- добре відводить вологу і швидко сохне;

- "дихає" та зберігає тепло навіть у холоді;

- довго не накопичує запахи;

- підходить для багатоденних поїздок і низьких температур;

- може використовуватися і влітку, адже захищає від сонця.

З недоліків: потребує дуже делікатного догляду, може втрачати форму після неправильного прання, а також, за такий одяг доведеться викласти чимало грошей.

Синтетична - найпоширеніший варіант на ринку. Виготовляється з поліестеру, поліпропілену, поліаміду з додаванням еластану та має такі переваги:

- майже не вбирає вологу;

- швидко сохне;

- добре тримає форму та еластична;

- доступна за ціною;

- ідеальна для спорту та інтенсивних навантажень.

З недоліків: швидше накопичує запахи, може викликати дискомфорт у людей з чутливою шкірою та потребує частішого прання. Однак, варто зазначити і те,. що сучасні моделі часто мають антибактеріальні властивості, наприклад, з іонами срібла.

Комбінована - поєднує синтетику та шерсть мериносів.

Така термобілизна має збалансоване співвідношення ціни та функціональності, водночас поєднує не лише переваги, а й частину недоліків обох матеріалів.

На що варто звернути увагу при виборі

Під час вибору термобілизни варто звертати увагу не лише на бренд чи ціну, а насамперед на те, як вона працює:

Зональність. Якісна термобілизна має продуману зональність: у місцях, де тіло потіє найбільше, використовуються спеціальні плетіння або сітчасті зони, які швидше відводять вологу. Посадка. Білизна повинна щільно облягати тіло, але не тиснути і не заважати рухам. Шви. Вони мають бути плоскими та зовнішніми, без виступаючих ниток, аби не натирати шкіру під час активності. Еластичність. Хороша термобілизна завжди еластична: вона легко розтягується і швидко повертається до початкової форми. Комфорт. Головний індикатор якості - це, звісно, те наскільки комфортно ви почуваєтесь в такому одязі. Якщо у ньому одразу холодно або, навпаки, стає надто спекотно, це сигнал, що тканина погано відводить вологу і не виконує своєї функції.

Яку термобілизну обрати саме вам

Вибір термобілизни, також, залежить від того, як і де ви плануєте її використовувати:

- для активного спорту, бігу, лиж чи фітнесу найкраще підійде синтетична термобілизна, адже вона максимально ефективно відводить піт і швидко сохне;

- для холодної погоди, багатоденних поїздок або ситуацій з невисокою фізичною активністю кращим варіантом стане вовняна термобілизна з мериносу, бо вона добре зберігає тепло і довше залишається свіжою;

- для прогулянок і щоденного використання оптимальними є комбіновані моделі, які поєднують синтетику та натуральні волокна;

- у спеку ж, варто обирати легку синтетичну термобілизну або дуже тонку вовну мериносів.

Як доглядати за термобілизною:

- прати після кожного використання;

- використовувати спеціальні засоби для вовни або синтетики;

- температура води не вище 30 °C;

- не віджимати, не прасувати, не сушити на батареї;

- не використовувати порошок, мило та хлор.

Отож, термобілизна - це інструмент, а не просто тепла річ. Вона працює лише тоді, коли правильно підібрана під умови, активність і ваші потреби, а розуміння її принципів - це запорука комфорту, тепла і безпеки у будь-яку пору року.