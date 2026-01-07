Як правильно обрати термобілизну: прості поради

$42.560.14
49.800.29
ukenru
Ексклюзив
11:31 • 2312 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 10407 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 11429 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 12170 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 12641 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 28027 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 50858 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 139601 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 216099 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 83175 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.3м/с
91%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 26568 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 31816 перегляди
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін07:01 • 4562 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування07:23 • 5944 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 21034 перегляди
Публікації
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 54 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 2336 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 59933 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 97431 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 184081 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Білошицький
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Львів
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 33728 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 53533 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 96346 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 88156 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 82824 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Financial Times

Як правильно обрати термобілизну: прості поради

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Термобілизна - це інструмент, а не просто тепла річ. Вона працює лише тоді, коли правильно підібрана під умови, активність і ваші потреби, а розуміння її принципів - це запорука комфорту, тепла і безпеки у будь-яку пору року.

Як правильно обрати термобілизну: прості поради

Термобілизна – це не "чарівний одяг", який сам по собі гріє. Її головне завдання відводити вологу від тіла і допомагати зберігати тепло під час активності. Саме тому правильний вибір термобілизни напряму впливає на комфорт, здоров’я і витривалість: від щоденних прогулянок до серйозних сходжень у горах. Про те, які види термобілизни є та яка підійде саме вам - розповідає УНН.

Як працює термобілизна і навіщо вона потрібна

Термобілизна - базовий, перший шар у тришаровій концепції одягу. Вона щільно прилягає до тіла та створює тонкий повітряний прошарок, який допомагає  утримувати тепло. Але її ключова функція: швидко відводити піт і вологу на наступні шари одягу.  У теплу погоду мокрий одяг - це лише  дискомфорт, а у холодну - серйозний ризик переохолодження. Саме тому термобілизна не зігріває, а допомагає тілу зберігати власне тепло, залишаючись сухою. Крім того, правильно підібрана термобілизна майже не відчувається на тілі, не сковує рухів і працює однаково ефективно як у спеку, так і в мороз.

Які бувають види термобілизни

Вовняна (меринос) - термобілизна з вовни спеціальної породи овець (тонкорунних) мериносів, і вважається преміум-варіантом. Такий тип цього одягу має наступні переваги:

- добре відводить вологу і швидко сохне;

- "дихає" та зберігає тепло навіть у холоді;

- довго не накопичує запахи;

- підходить для багатоденних поїздок і низьких температур;

- може використовуватися і влітку, адже захищає від сонця.

З недоліків: потребує дуже делікатного догляду, може втрачати форму після неправильного прання, а також, за такий одяг доведеться викласти чимало грошей.

Синтетична - найпоширеніший варіант на ринку. Виготовляється з поліестеру, поліпропілену, поліаміду з додаванням еластану та має такі переваги:

- майже не вбирає вологу;

- швидко сохне;

- добре тримає форму та еластична;

- доступна за ціною;

- ідеальна для спорту та інтенсивних навантажень.

З недоліків: швидше накопичує запахи, може викликати дискомфорт у людей з чутливою шкірою та потребує частішого прання. Однак, варто зазначити і те,. що сучасні моделі часто мають антибактеріальні властивості, наприклад, з іонами срібла.

Комбінована - поєднує синтетику та шерсть мериносів.

Така термобілизна має збалансоване співвідношення ціни та функціональності, водночас поєднує не лише переваги, а й частину недоліків обох матеріалів.

На що варто звернути увагу при виборі

Під час вибору термобілизни варто звертати увагу не лише на бренд чи ціну, а насамперед на те, як вона працює:

  1. Зональність. Якісна термобілизна має продуману зональність: у місцях, де тіло потіє найбільше, використовуються спеціальні плетіння або сітчасті зони, які швидше відводять вологу.
    1. Посадка. Білизна повинна щільно облягати тіло, але не тиснути і не заважати рухам.
      1. Шви. Вони мають бути плоскими та зовнішніми, без виступаючих ниток, аби не натирати шкіру під час активності.
        1. Еластичність. Хороша термобілизна завжди еластична: вона легко розтягується і швидко повертається до початкової форми.
          1. Комфорт. Головний індикатор якості - це, звісно, те наскільки комфортно ви почуваєтесь в  такому одязі. Якщо у ньому одразу холодно або, навпаки, стає надто спекотно, це сигнал, що тканина погано відводить вологу і не виконує своєї функції.

            Яку термобілизну обрати саме вам

            Вибір термобілизни, також, залежить від того, як і де ви плануєте її використовувати:

            -  для активного спорту, бігу, лиж чи фітнесу найкраще підійде синтетична термобілизна, адже вона максимально ефективно відводить піт і швидко сохне;

            - для холодної погоди, багатоденних поїздок або ситуацій з невисокою фізичною активністю кращим варіантом стане вовняна термобілизна з мериносу, бо  вона добре зберігає тепло і довше залишається свіжою;

            - для прогулянок і щоденного використання оптимальними є комбіновані моделі, які поєднують синтетику та натуральні волокна;

            - у спеку ж,  варто обирати легку синтетичну термобілизну або дуже тонку вовну мериносів.

            Як доглядати за термобілизною:

            - прати після кожного використання;

            - використовувати спеціальні засоби для вовни або синтетики;

            - температура води не вище 30 °C;

            - не віджимати, не прасувати, не сушити на батареї;

            - не використовувати порошок, мило та хлор.

            Отож, термобілизна - це інструмент, а не просто тепла річ. Вона працює лише тоді, коли правильно підібрана під умови, активність і ваші потреби, а розуміння її принципів - це запорука комфорту, тепла і безпеки у будь-яку пору року.

            Алла Кіосак

            СуспільствоЛайфхакиПублікації
            Бренд