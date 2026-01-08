Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо

Словакия может участвовать в мониторинге «мирного соглашения» или перемирия в Украине. Об этом заявил премьер-министр этой страны Роберт Фицо, сообщает УНН.

По его словам, он может «представить участие Словакии как соседа Украины в мониторинге мирного соглашения или перемирия, если воюющие стороны когда-нибудь договорятся об этом».

И перед планами так называемой Коалиции желающих я принципиально предпочитаю двустороннее взаимовыгодное сотрудничество с Украиной на основе совместных переговоров правительств

Он подчеркнул, что Братислава готова сотрудничать в невоенных областях - в частности, это гражданское сотрудничество, энергетические и транспортные связи, помощь с электроэнергией или газом, гуманитарная помощь. При этом, по словам Фицо, Словакия не отправит ни одного солдата на территорию Украины в составе многонациональных военных сил, и, в отличие от нынешней оппозиции, «не будет дарить оружие».

Когда она была у власти, она подарила Украине почти весь арсенал оружия словацкой армии, который мы сейчас восстанавливаем за большие деньги