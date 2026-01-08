Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо

$42.560.14
49.800.29
ukenru
23:38 • 5780 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 17561 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 24302 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 19776 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 21829 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 24470 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 32555 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 27561 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 28810 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 20322 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2м/с
96%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Немецкие военные не смогли сбить три неизвестных БПЛА над авиабазой Аннабург7 января, 18:50 • 3820 просмотра
рф вербует южноафриканских геймеров на войну против Украины с помощью ARMA3 и Discord - СМИ7 января, 18:58 • 3782 просмотра
Бургомистра Берлина призывают к отставке из-за игры в теннис во время блэкаута7 января, 18:59 • 3392 просмотра
Сибига: Украина рассмотрела обращение Ганы относительно гражданина, захваченного как наемника РФVideo7 января, 19:32 • 6152 просмотра
Россия срочно эвакуирует сотрудников посольства РФ из Израиля - СМИ23:02 • 11349 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 25117 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 30047 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 32555 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 74833 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 112219 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рустем Умеров
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Париж
Днепр
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 13305 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 41996 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 61690 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 103957 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 95345 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Таймс
Старлинк

Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможном участии страны в мониторинге мирного соглашения или перемирия в Украине. Словакия готова сотрудничать в невоенных областях, но не отправит солдат и не будет предоставлять оружие.

Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо

Словакия может участвовать в мониторинге «мирного соглашения» или перемирия в Украине. Об этом заявил премьер-министр этой страны Роберт Фицо, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, он может «представить участие Словакии как соседа Украины в мониторинге мирного соглашения или перемирия, если воюющие стороны когда-нибудь договорятся об этом».

И перед планами так называемой Коалиции желающих я принципиально предпочитаю двустороннее взаимовыгодное сотрудничество с Украиной на основе совместных переговоров правительств

- отметил Фицо.

Он подчеркнул, что Братислава готова сотрудничать в невоенных областях - в частности, это гражданское сотрудничество, энергетические и транспортные связи, помощь с электроэнергией или газом, гуманитарная помощь. При этом, по словам Фицо, Словакия не отправит ни одного солдата на территорию Украины в составе многонациональных военных сил, и, в отличие от нынешней оппозиции, «не будет дарить оружие».

Когда она была у власти, она подарила Украине почти весь арсенал оружия словацкой армии, который мы сейчас восстанавливаем за большие деньги

- сказал Фицо.

Он добавил, что помощь Украине от западных союзников ведет «лишь к дальнейшему кровопролитию».

Напомним

В ноябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке американского «мирного плана» по Украине, считая, что Россия выйдет из него победителем.

Словакия не поддержит использование активов рф для помощи Украине - Фицо08.11.25, 19:31 • 8310 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Братислава
Роберт Фицо
Словакия
Украина