Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможном участии страны в мониторинге мирного соглашения или перемирия в Украине. Словакия готова сотрудничать в невоенных областях, но не отправит солдат и не будет предоставлять оружие.
Словакия может участвовать в мониторинге «мирного соглашения» или перемирия в Украине. Об этом заявил премьер-министр этой страны Роберт Фицо, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, он может «представить участие Словакии как соседа Украины в мониторинге мирного соглашения или перемирия, если воюющие стороны когда-нибудь договорятся об этом».
И перед планами так называемой Коалиции желающих я принципиально предпочитаю двустороннее взаимовыгодное сотрудничество с Украиной на основе совместных переговоров правительств
Он подчеркнул, что Братислава готова сотрудничать в невоенных областях - в частности, это гражданское сотрудничество, энергетические и транспортные связи, помощь с электроэнергией или газом, гуманитарная помощь. При этом, по словам Фицо, Словакия не отправит ни одного солдата на территорию Украины в составе многонациональных военных сил, и, в отличие от нынешней оппозиции, «не будет дарить оружие».
Когда она была у власти, она подарила Украине почти весь арсенал оружия словацкой армии, который мы сейчас восстанавливаем за большие деньги
Он добавил, что помощь Украине от западных союзников ведет «лишь к дальнейшему кровопролитию».
Напомним
В ноябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке американского «мирного плана» по Украине, считая, что Россия выйдет из него победителем.
Словакия не поддержит использование активов рф для помощи Украине - Фицо08.11.25, 19:31 • 8310 просмотров