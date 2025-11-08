Словакия не поддержит использование активов рф для помощи Украине - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит идею Евросоюза об использовании активов россии для покрытия военных расходов Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Pravda.

Детали

Как известно, эту идею выдвигает Европейская комиссия, и США ее полностью поддерживают. Эта тема будет ключевой на обсуждении в декабре. Однако, по словам Фицо, он не поддержит использование 140 миллиардов евро из замороженных активов россии, чтобы деньги пошли на восстановление или помощь Украине.

"Думаю, мы можем согласиться с тем, что если мы потратим 140 млрд евро на вооружение и военные расходы, они никогда не вернутся. Словакия не может полагаться на военные расходы", - сказал премьер.

Также ряд СМИ приводят еще одну фразу Фицо из этого же комментария. Он заявил, что пока будет главой правительства - он не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых конфискация замороженных активов государства-агрессора.

Дополнение

Представители ЕС и правительства Бельгии по итогам встречи в пятницу не смогли выйти из тупика по использованию замороженных российских активов для Украины, которые предлагается использовать для "репарационного кредита".

Страны ЕС могут выплачивать до 5,6 млрд евро процентных платежей ежегодно, если не согласуют 140 млрд евро для Украины, обеспеченных активами России. Еврокомиссия направила документ в столицы ЕС, подчеркивая финансовые последствия отказа от этого плана.