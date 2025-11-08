Словакия не поддержит использование активов рф для помощи Украине - Фицо

ukenru
17:24 • 1944 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
16:00 • 9852 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
14:50 • 21697 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
14:33 • 28163 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 50685 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 91184 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 92352 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 130580 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 94447 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 75062 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США дали Венгрии освобождение от санкций против рф после теплой встречи Трампа и Орбана - Reuters8 ноября, 08:15 • 20967 просмотра
Над Украиной обезврежено 406 из 458 вражеских дронов и 9 из 45 ракет, рф атаковала преимущественно баллистикой8 ноября, 08:51 • 34331 просмотра
В Покровске продолжаются уличные бои, россияне маскируются под гражданских - спикер 7-го корпуса ДШВ8 ноября, 10:32 • 5304 просмотра
США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР - Трамп8 ноября, 10:43 • 37231 просмотра
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба8 ноября, 11:44 • 39658 просмотра
публикации
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 91185 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 130580 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 94447 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 75062 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 50004 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Роберт Фицо
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Полтавская область
Киевская область
Харьковская область
Днепр
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto14:30 • 4016 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 30722 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 92353 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 36469 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 44866 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Фильм

Словакия не поддержит использование активов рф для помощи Украине - Фицо

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит идею Евросоюза по использованию активов россии для покрытия военных расходов Украины. Фицо не поддержит использование 140 миллиардов евро из замороженных активов россии, чтобы деньги пошли на восстановление или помощь Украине.

Словакия не поддержит использование активов рф для помощи Украине - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит идею Евросоюза об использовании активов россии для покрытия военных расходов Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Pravda.

Детали

Как известно, эту идею выдвигает Европейская комиссия, и США ее полностью поддерживают. Эта тема будет ключевой на обсуждении в декабре. Однако, по словам Фицо, он не поддержит использование 140 миллиардов евро из замороженных активов россии, чтобы деньги пошли на восстановление или помощь Украине.

"Думаю, мы можем согласиться с тем, что если мы потратим 140 млрд евро на вооружение и военные расходы, они никогда не вернутся. Словакия не может полагаться на военные расходы", - сказал премьер.

Также ряд СМИ приводят еще одну фразу Фицо из этого же комментария. Он заявил, что пока будет главой правительства - он не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых конфискация замороженных активов государства-агрессора.

Дополнение

Представители ЕС и правительства Бельгии по итогам встречи в пятницу не смогли выйти из тупика по использованию замороженных российских активов для Украины, которые предлагается использовать для "репарационного кредита".

Страны ЕС могут выплачивать до 5,6 млрд евро процентных платежей ежегодно, если не согласуют 140 млрд евро для Украины, обеспеченных активами России. Еврокомиссия направила документ в столицы ЕС, подчеркивая финансовые последствия отказа от этого плана.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Европейская комиссия
Роберт Фицо
Европейский Союз
Бельгия
Словакия
Украина