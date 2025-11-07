Європа зіткнеться з мільярдними втратами без використання активів рф для України - FT

Країни ЄС будуть змушені виплачувати до 5,6 млрд євро відсоткових платежів на рік, якщо 140 млрд євро для України, забезпечених активами росії не будуть узгоджені. Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Європейська комісія надіслала до столиць ЄС документ, у якому підкреслюються фінансові наслідки, якщо забезпечений замороженими коштами росії, кредитний пакет 140 млрд євро для України не буде узгоджений.

У документі йдеться, що якщо план кредиту Україні на кошти рф залишиться нерозглянутим, тоді вибір буде такий:

27 держав-членів блоку повинні або дозволити спільні запозичення, які перевантажать і без того напружені національні бюджети мільярдами нових зобов'язань;

або - надати Україні прямі гранти на загальну суму 140 мільярдів євро.

Обидва варіанти "потенційно вимагатимуть фіскальних коригувань у деяких державах-членах" та "безпосередньо вплинуть на їхній дефіцит та борг".

Згідно з оцінками комісії, вартість обслуговування спільної позики складе до 5,6 млрд євро на рік після того, як буде позичено та надано Україні всю суму в 140 млрд євро. Причому Франція, яка має великий борг, сплатить майже 1 млрд євро з цієї суми.

Документ також додає, що Італія внесла б 675 млн євро, а Бельгія, яка вже зараз бореться за прийняття державного бюджету на наступний рік, взяла б на себе майже 200 млн євро на рік у вигляді процентних виплат.

У документі комісії також міститься попередження, що позика у розмірі 140 млрд євро може мати "потенційні наслідки як для поглинання ринку, так і, зокрема, для ставки, яку Союз загалом сплачуватиме за свої позики".

Бельгії нададуть гарантії?

Financial Times зазначає, що заблокований Бельгією минулого місяця план, передбачав лише тимчасові "умовні зобов'язання" для держав-членів щодо гарантування позики Україні, перш ніж відповідна передача коштів буде врахована у спільному бюджеті ЄС у 2028 році.

Документ з варіантами рішень наразі обговорюється державами-членами. Це відбувається напередодні саміту у грудні 2025 року. За словами чиновників, грудень є остаточним терміном для узгодження фінансового плану підтримки України. Деякі питання, що турбують Бельгію, можуть бути вирішені, пише видання, якщо уряд європейської країни погодиться на відповідні пропозиції рішень.

ЄС шукає вихід з правової колізії

Ключовою умовою використання російських активів буде "їхня подальша іммобілізація" та необхідність знайти правову структуру, яка дозволить заморожувати активи довше, ніж існуючі шестимісячні періоди, які повинні постійно поновлюватися згідно із санкційним законодавством ЄС.

Бельгія побоюється, що якщо країна ЄС накладе вето на рішення про продовження санкцій, що іммобілізують активи, тоді станеться наступне:

росія імовірно може повернути кошти та змусити столиці ЄС сплатити повну суму кредиту - ідеться у матеріалі Financial Times.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Європейський Союз готується використати заморожені російські державні активи вартістю 140 млрд євро для фінансування великого кредиту Україні.

Європейська комісія розглядає можливість покриття дефіциту фінансування України за рахунок коштів, залучених зі спільного боргу ЄС та двосторонніх грантів держав-членів. Ці варіанти доповнюють пропозицію використання знерухомлених суверенних російських активів обсягом 140 мільярдів євро.

