Європа зіткнеться з мільярдними втратами без використання активів рф для України - FT

ukenru
Ексклюзив
14:58 • 2626 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
13:59 • 10164 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
11:23 • 14184 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 33468 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 33617 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 37150 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 28919 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 30065 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29766 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32891 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 22942 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19349 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26339 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14684 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 10970 перегляди
Публікації
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
14:58 • 2624 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
13:59 • 10162 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 7360 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:48 • 33467 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
09:46 • 33617 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Мирноград
Німеччина
Реклама
УНН Lite
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 8198 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14896 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26555 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19555 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 23137 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
МіГ-31
Опалення
Мі-8

Європа зіткнеться з мільярдними втратами без використання активів рф для України - FT

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Країни ЄС можуть виплачувати до 5,6 млрд євро відсоткових платежів щорічно, якщо не узгодять 140 млрд євро для України, забезпечених активами Росії. Єврокомісія надіслала документ до столиць ЄС, підкреслюючи фінансові наслідки відмови від цього плану.

Європа зіткнеться з мільярдними втратами без використання активів рф для України - FT

Країни ЄС будуть змушені виплачувати до 5,6 млрд євро відсоткових платежів на рік, якщо 140 млрд євро для України, забезпечених активами росії не будуть узгоджені. Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Європейська комісія надіслала до столиць ЄС документ, у якому підкреслюються фінансові наслідки, якщо забезпечений замороженими коштами росії, кредитний пакет 140 млрд євро для України не буде узгоджений. 

У документі йдеться, що якщо план кредиту Україні на кошти рф залишиться нерозглянутим, тоді вибір буде такий:

  • 27 держав-членів блоку повинні або дозволити спільні запозичення, які перевантажать і без того напружені національні бюджети мільярдами нових зобов'язань;
    • або - надати Україні прямі гранти на загальну суму 140 мільярдів євро.

      Обидва варіанти "потенційно вимагатимуть фіскальних коригувань у деяких державах-членах" та "безпосередньо вплинуть на їхній дефіцит та борг".

      Згідно з оцінками комісії, вартість обслуговування спільної позики складе до 5,6 млрд євро на рік після того, як буде позичено та надано Україні всю суму в 140 млрд євро. Причому Франція, яка має великий борг, сплатить майже 1 млрд євро з цієї суми.

      Документ також додає, що Італія внесла б 675 млн євро, а Бельгія, яка вже зараз бореться за прийняття державного бюджету на наступний рік, взяла б на себе майже 200 млн євро на рік у вигляді процентних виплат.

      У документі комісії також міститься попередження, що позика у розмірі 140 млрд євро може мати "потенційні наслідки як для поглинання ринку, так і, зокрема, для ставки, яку Союз загалом сплачуватиме за свої позики".

      Бельгії нададуть гарантії?

      Financial Times зазначає, що заблокований Бельгією минулого місяця план, передбачав лише тимчасові "умовні зобов'язання" для держав-членів щодо гарантування позики Україні, перш ніж відповідна передача коштів буде врахована у спільному бюджеті ЄС у 2028 році.

      Документ з варіантами рішень наразі обговорюється державами-членами. Це відбувається напередодні саміту у грудні 2025 року. За словами чиновників, грудень є остаточним терміном для узгодження фінансового плану підтримки України. Деякі питання, що турбують Бельгію, можуть бути вирішені, пише видання, якщо уряд європейської країни погодиться на відповідні пропозиції рішень.

      ЄС шукає вихід з правової колізії

      Ключовою умовою використання російських активів буде "їхня подальша іммобілізація" та необхідність знайти правову структуру, яка дозволить заморожувати активи довше, ніж існуючі шестимісячні періоди, які повинні постійно поновлюватися згідно із санкційним законодавством ЄС.

      Бельгія побоюється, що якщо країна ЄС накладе вето на рішення про продовження санкцій, що іммобілізують активи, тоді станеться наступне:

      росія імовірно може повернути кошти та змусити столиці ЄС сплатити повну суму кредиту

      - ідеться у матеріалі Financial Times.

      Нагадаємо

      УНН повідомляв, що Європейський Союз готується використати заморожені російські державні активи вартістю 140 млрд євро для фінансування великого кредиту Україні.

      Європейська комісія розглядає можливість покриття дефіциту фінансування України за рахунок коштів, залучених зі спільного боргу ЄС та двосторонніх грантів держав-членів. Ці варіанти доповнюють пропозицію використання знерухомлених суверенних російських активів обсягом 140 мільярдів євро.

      Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico05.11.25, 09:17 • 18688 переглядiв

      Ігор Тележніков

      ЕкономікаПолітика
      Санкції
      Державний бюджет
      Війна в Україні
      Європейська комісія
      Європейський Союз
      Франція
      Бельгія
      Італія
      Європа
      Україна