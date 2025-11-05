ukenru
Єврокомісія розглядає ще два варіанти на додачу до заблокованого "репараційного кредиту" для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Європейська комісія розглядає можливість покриття дефіциту фінансування України за рахунок коштів, залучених зі спільного боргу ЄС та двосторонніх грантів держав-членів. Ці варіанти доповнюють пропозицію використання знерухомлених суверенних російських активів обсягом 140 мільярдів євро.

Єврокомісія розглядає ще два варіанти на додачу до заблокованого "репараційного кредиту" для України - ЗМІ

Європейська комісія розглядає можливість покриття дефіциту фінансування України за рахунок коштів, залучених зі спільного боргу ЄС та двосторонніх грантів держав-членів, з посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Ці два варіанти, які будуть викладені у "документі про варіанти" Єврокомісії для України, який буде розіслано до столиць найближчими тижнями, доповнюють так званий варіант "репараційного кредиту", пише видання.

Брюссель розглядає висунуті на саміті ЄС занепокоєння щодо "репараційного кредиту" для України - Єврокомісія28.10.25, 14:14 • 3151 перегляд

Остання пропозиція передбачає використання знерухомлених суверенних російських активів обсягом 140 мільярдів євро, які зберігаються у брюссельській кліринговій компанії Euroclear, для України.

"Репараційний кредит" є кращим варіантом підтримки України, попри на відмову Бельгії підтримати цю схему на саміті лідерів ЄС у Брюсселі у жовтні, повідомили джерела.

Багато країн-членів ЄС, включаючи Німеччину та країни Балтії, поділяють цю думку.

Бельгії вдалося пом'якшити висновки Ради ЄС минулого місяця, внаслідок чого Єврокомісії було доручено розробити "варіанти" підтримки фінансових потреб України, у яких конкретно не згадувалося використання російських активів, заморожених після повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році.

Для забезпечення підтримки України фокус все ще на російських активах - Єврокомісія27.10.25, 16:10 • 3396 переглядiв

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер пообіцяв заблокувати схему "репараційного кредиту", якщо інші держави-члени не розділять правові та фінансові ризики, пов'язані з кредитом, а інші країни ЄС не використовуватимуть російські суверенні активи, які перебувають у їхніх юрисдикціях, поряд із Бельгією.

За оцінками Єврокомісії, в ЄС поза Бельгією знаходяться російські суверенні активи на суму 25 мільярдів євро. Німеччина, Франція та Люксембург, як передбачається, також володіють частиною цих активів.

Брюссель розглядає додаткові €25 млрд активів рф по всьому ЄС у межах "репараційного кредиту" для України - Politico17.10.25, 12:35 • 3816 переглядiв

Де Вевер також висунув ідею використання спільного боргу для підтримки України після засідання Ради ЄС минулого місяця.

Описана у документі Єврокомісії можливість спільного запозичення не буде спрямована на забезпечення кредиту за рахунок власного довгострокового бюджету ЄС, оскільки для цього недостатньо вільних коштів, заявили джерела, знайомі із ситуацією.

Документ із варіантами все ще розглядається і може змінитися, додали вони.

Міжнародний валютний фонд оцінює дефіцит бюджету України приблизно у 65 мільярдів доларів (55 мільярдів євро) на 2026 та 2027 роки. Власні оцінки Єврокомісії ґрунтуються на оцінках МВФ.

За даними джерел, Єврокомісія та бельгійські офіційні особи планують провести технічні переговори щодо репараційного кредиту у п'ятницю.

Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico05.11.25, 09:17 • 18147 переглядiв

Політичні переговори на високому рівні поки що не плануються, але можуть відбутися в найближчому майбутньому.

Наступна зустріч лідерів ЄС має відбутися у Брюсселі 18-19 грудня.

Юлія Шрамко

