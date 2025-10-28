Брюссель розглядає висунуті на саміті ЄС занепокоєння щодо "репараційного кредиту" для України - Єврокомісія

Європейська комісія "розглядає" занепокоєння, висловлені на саміті лідерів ЄС минулого тижня щодо "репараційного кредиту", щоб вирішити питання підтримки України, повідомила під час брифінгу у вівторок речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН.

Деталі

"Ми вислухали занепокоєння, зокрема, висловлені на рівні лідерів на засіданні Європейської ради минулого тижня. (...) Ми розглядаємо ці питання, ми розглядаємо ці занепокоєння, і намагаємося переконатися, що можемо запропонувати щось, що заспокоїть" їх, сказала Піньйо.

З її слів, "є низка принципів, які були повторені, зокрема самою президенткою, щодо… поваги до міжнародного права, це абсолютно критично важливо".

"І тому саме в межах цього… ми розглядаємо це та намагаємося переконатися, що відреагуємо на занепокоєння, які були порушені, та питання, які були порушені, зокрема, прем’єр-міністром Бельгії минулого тижня", - вказала Піньйо.

Нагадаємо

На саміті ЄС 23 жовтня прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зайняв безкомпромісну позицію щодо використання заморожених російських активів, які пропонувалося спрямувати на "репараційний кредит" для України. Це призвело до зупинки планів, над якими єврочиновники працювали місяцями.

До саміту Європейська комісія пропонувала використати активи російського центробанку, заморожені у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у відповідь на війну для фінансування "репараційного кредиту" для України.

Попередньо називалася цифра у 140 млрд євро. Утім, преса дізналася про можливі додаткові 25 мільярдів.