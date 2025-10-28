$42.070.07
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 13942 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 14526 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 14389 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 14120 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 13668 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 29708 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 24827 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 12972 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47585 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Брюссель розглядає висунуті на саміті ЄС занепокоєння щодо "репараційного кредиту" для України - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Європейська комісія вивчає занепокоєння лідерів ЄС щодо "репараційного кредиту" для України, зокрема ті, що висловив прем'єр-міністр Бельгії. Це стосується використання заморожених російських активів для підтримки України.

Брюссель розглядає висунуті на саміті ЄС занепокоєння щодо "репараційного кредиту" для України - Єврокомісія

Європейська комісія "розглядає" занепокоєння, висловлені на саміті лідерів ЄС минулого тижня щодо "репараційного кредиту", щоб вирішити питання підтримки України, повідомила під час брифінгу у вівторок речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН.

Деталі

"Ми вислухали занепокоєння, зокрема, висловлені на рівні лідерів на засіданні Європейської ради минулого тижня. (...) Ми розглядаємо ці питання, ми розглядаємо ці занепокоєння, і намагаємося переконатися, що можемо запропонувати щось, що заспокоїть" їх, сказала Піньйо.

З її слів, "є низка принципів, які були повторені, зокрема самою президенткою, щодо… поваги до міжнародного права, це абсолютно критично важливо".

"І тому саме в межах цього… ми розглядаємо це та намагаємося переконатися, що відреагуємо на занепокоєння, які були порушені, та питання, які були порушені, зокрема, прем’єр-міністром Бельгії минулого тижня", - вказала Піньйо.

Для забезпечення підтримки України фокус все ще на російських активах - Єврокомісія27.10.25, 16:10 • 3140 переглядiв

Нагадаємо

На саміті ЄС 23 жовтня прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зайняв безкомпромісну позицію щодо використання заморожених російських активів, які пропонувалося спрямувати на "репараційний кредит" для України. Це призвело до зупинки планів, над якими єврочиновники працювали місяцями.

Прем'єра Бельгії критикують за гальмування "репараційного кредиту": ЗМІ дізналися деталі і при чому тут бельгійський бюджет25.10.25, 15:00 • 6453 перегляди

До саміту  Європейська комісія пропонувала використати активи російського центробанку, заморожені у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у відповідь на війну для фінансування "репараційного кредиту" для України.

Попередньо називалася цифра у 140 млрд євро. Утім, преса дізналася про можливі додаткові 25 мільярдів.

Юлія Шрамко

