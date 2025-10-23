Прем'єр Бельгії хоче гарантій від союзників щодо активів рф у Euroclear для України: погрожує блокуванням

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер на початку європейського саміту в Брюсселі критично поставився до ідеї використання російських активів, що зберігаються в Euroclear у Брюсселі, для оплати допомоги Україні, пише УНН з посиланням на De Morgen.

Деталі

"Я радий взяти участь у цій дискусії, але вона починається з самого початку. Спочатку я хочу побачити правову основу для цього рішення. На якому договорі чи правовому правилі це ґрунтується?" - сказав він.

Де Вевер також залишається стурбованим наслідками для Бельгії, якщо на європейському рівні буде ухвалено рішення про використання цих активів. "Ризики величезні. Ми всі повинні нести їх разом, інакше ми навіть не будемо цим займатися, – сказав він VRT NWS. Повинні бути гарантії від усіх держав-членів щодо повернення коштів росії, коли це необхідно".

Тому Де Вевер передусім сподівається, що союзники належним чином вирішать це питання та самі розділять ризики. "В інших країнах досі є значні російські можливості. Вони повинні рухатися разом з нами, інакше Бельгія стане єдиною мішенню російських контрсанкцій. Ми чітко сформулювали наші умови. Або вони приймуть цей текст, або я зроблю все можливе, політично та юридично, європейськи та національно, щоб заблокувати це рішення", - підкреслив Де Вевер.

Водночас, за словами прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, цей план, безумовно, має широку підтримку серед союзників.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на саміт ЄС 23 жовтня, вказала, що лідери обговорюватимуть "репараційний кредит" на зустрічі. "Є ще деякі питання, які нам потрібно вирішити, але я думаю, що основний меседж полягає в тому, що росія несе відповідальність за збитки, завдані Україні, і повинна їх відшкодувати. Що стосується заморожених активів, у нас є репараційний кредит на основі цього, щоб Україна могла захистити себе", - заявила Каллас.

Доповнення

Європейська комісія планує використати активи російського центробанку, заморожені у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у відповідь на війну для фінансування "репараційного кредиту" для України.

Politico: Єврокомісія представила пропозицію щодо кредиту з використанням російських коштів на €140 млрд для України

Попередньо називалася цифра у 140 млрд євро. Утім, преса дізналася про можливі додаткові 25 мільярдів.

За словами заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована, репараційний кредит ЄС Україні у 140 млрд євро на базі заморожених російських активів може забезпечити 40 млрд євро (46 млрд дол.) з 60 млрд дол. непокритої потреби бюджету України у фінансуванні у 2026-2027 роках, тоді як решта 100 млрд євро підуть на військові потреби.