Politico: Єврокомісія представила пропозицію щодо кредиту з використанням російських коштів на €140 млрд для України
Київ • УНН
Європейська комісія представила країнам-членам ЄС пропозицію використати підсанкційні російські активи для нового кредиту на 140 мільярдів євро для України, який має бути виданий траншами та використаний для "оборонної співпраці", а також для підтримки звичайних бюджетних потреб України, повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
"Єврокомісія запропонувала використати підсанкційні російські кошти для фінансування нової позики на 140 мільярдів євро для України" в записці, з якою ознайомилося Politico. Ідею було представлено столицям країн-членів блоку напередодні зустрічі послів ЄС сьогодні, де вони закладуть основу для зустрічі європейських лідерів наступного тижня в Копенгагені, пише видання.
Загальні плани неофіційно обговорювалися протягом тижнів. Україна поверне позику лише після того, як росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації. Якщо це станеться, ЄС поверне кошти Euroclear, бельгійській фінансовій фірмі, яка зберігає ці активи, згідно з запискою.
Єврокомісія заявила, що "позика має бути видана траншами та використана для "оборонної співпраці", а також для підтримки звичайних бюджетних потреб Києва". Вона також "запропонувала змінити правила поновлення санкцій з одноголосності на кваліфіковану більшість, щоб зменшити ризик блокування процесу Угорщиною та повернення активів росії", зазначає видання.
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримав цю ідею у статті у Financial Times у четвер, хоча й заявив, що позика має фінансувати лише військову допомогу.
Санкції також обговорюються на сьогоднішньому засіданні Coreper II, на тлі того, як данське головування поспішає підготувати 19-й пакет до саміту лідерів ЄС у Копенгагені, пише видання.
