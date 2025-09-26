Politico: Єврокомісія представила пропозицію щодо кредиту з використанням російських коштів на €140 млрд для України

Європейська комісія пропонує країнам-членам ЄС використати підсанкційні російські кошти для фінансування нового кредиту на 140 мільярдів євро для України. Цей кредит буде виданий траншами та використаний для оборонної співпраці та підтримки бюджетних потреб України.