Politico: Еврокомиссия представила предложение о кредите с использованием российских средств на €140 млрд для Украины

Европейская комиссия представила странам-членам ЕС предложение использовать подсанкционные российские активы для нового кредита в размере 140 миллиардов евро для Украины, который должен быть выдан траншами и использован для "оборонного сотрудничества", а также для поддержки обычных бюджетных потребностей Украины, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Еврокомиссия предложила использовать подсанкционные российские средства для финансирования нового займа в размере 140 миллиардов евро для Украины" в записке, с которой ознакомилось Politico. Идея была представлена столицам стран-членов блока накануне сегодняшней встречи послов ЕС, где они заложат основу для встречи европейских лидеров на следующей неделе в Копенгагене, пишет издание.

Общие планы неофициально обсуждались в течение нескольких недель. Украина вернет кредит только после того, как россия завершит войну и выплатит послевоенные репарации. Если это произойдет, ЕС вернет средства Euroclear, бельгийской финансовой фирме, которая хранит эти активы, согласно записке.

Еврокомиссия заявила, что "заем должен быть выдан траншами и использован для "оборонного сотрудничества", а также для поддержки обычных бюджетных потребностей Киева". Она также "предложила изменить правила возобновления санкций с единогласия на квалифицированное большинство, чтобы уменьшить риск блокирования процесса Венгрией и возврата активов россии", отмечает издание.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал эту идею в статье в Financial Times в четверг, хотя и заявил, что заем должен финансировать только военную помощь.

Санкции также обсуждаются на сегодняшнем заседании Coreper II, на фоне того, как датское председательство спешит подготовить 19-й пакет к саммиту лидеров ЕС в Копенгагене, пишет издание.

