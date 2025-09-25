Мерц поддержал "репарационный кредит" Украине на 140 миллиардов евро: на каких условиях

Европейские партнеры готовы предоставить Украине беспроцентный заем на сумму почти 140 миллиардов евро. Заем будет возвращен только после компенсации россией ущерба, нанесенного Украине в результате войны. Об этом написал в своей колонке в Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет УНН.

Сейчас следует разработать жизнеспособное решение, с помощью которого — без вмешательства в права собственности — мы можем предоставить Украине беспроцентный заем на общую сумму почти 140 миллиардов евро. Этот заем будет возвращен только после того, как Россия компенсирует Украине ущерб, нанесенный ею во время этой войны. До тех пор российские активы будут оставаться замороженными, как решил Европейский Совет - отметил Мерц.

Он напомнил, что Германия продолжает осторожно относиться к идее конфискации активов центрального банка россии. В частности, это связано с рисками для евро как резервной валюты.

Германия была и остается осторожной в вопросе конфискации активов российского центрального банка, замороженных в Европе, и не без оснований. Есть не только вопросы международного права, которые следует рассмотреть, но и фундаментальные вопросы относительно роли евро как мировой резервной валюты. Но это не должно нас сдерживать: мы должны рассмотреть, как, обходя эти проблемы, мы можем сделать эти средства доступными для защиты Украины - подчеркнул канцлер Германии.

По мнению канцлера Германии, предоставленные средства обеспечат обороноспособность Украины в течение нескольких лет.

Мобилизованные таким образом средства обеспечат обороноспособность Украины в течение нескольких лет. Я обсужу это предложение с главами европейских государств и правительств на нашей встрече в Копенгагене в следующую среду. Я предлагаю, чтобы на заседании Европейского Совета в конце октября мы предоставили мандат на подготовку этого инструмента юридически безопасным образом - добавил Фридрих Мерц.

Он также подчеркнул, что Украина должна использовать эти средства только для военных целей.

Для Германии важно, чтобы эти дополнительные средства использовались исключительно для финансирования военной техники Украины, а не для общих бюджетных целей. Платежи должны осуществляться частями. Государства-члены и Украина совместно будут определять, какие материалы будут закупаться - подчеркнул немецкий лидер.

Дополнение

Как писало Politico, Брюссель получил влиятельного союзника в спорной инициативе передать миллиарды евро замороженных российских государственных активов Украине.

Высокопоставленный чиновник Германии сообщил изданию, что Берлин открыт для "новых, юридически обоснованных" планов по использованию 172 млрд евро замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины, что отсылает к идее Европейской комиссии.