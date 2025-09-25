Мерц поддержал "репарационный кредит" Украине на 140 миллиардов евро: на каких условиях

$41.410.03
48.660.14
ukenru
10:41 • 12399 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 38968 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 29734 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 55444 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 55562 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 74065 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55308 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47112 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42848 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 73073 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4м/с
46%
760мм
Популярные новости
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 26397 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения25 сентября, 07:15 • 38707 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 25260 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 14010 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 21135 просмотра
публикации
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto14:30 • 6632 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto11:57 • 13279 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 21374 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 38968 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 25489 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 14213 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 26591 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 60717 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 118963 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 77261 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
MIM-104 Patriot
МиГ-31
Financial Times
Вашингтон Пост

Мерц поддержал "репарационный кредит" Украине на 140 миллиардов евро: на каких условиях

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Европейские партнеры готовы предоставить Украине беспроцентный заем на почти 140 миллиардов евро, который будет возвращен только после компенсации россией ущерба. Средства предназначены исключительно для военных целей Украины и обеспечат ее обороноспособность на несколько лет.

Мерц поддержал "репарационный кредит" Украине на 140 миллиардов евро: на каких условиях

Европейские партнеры готовы предоставить Украине беспроцентный заем на сумму почти 140 миллиардов евро. Заем будет возвращен только после компенсации россией ущерба, нанесенного Украине в результате войны. Об этом написал в своей колонке в Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет УНН.

Сейчас следует разработать жизнеспособное решение, с помощью которого — без вмешательства в права собственности — мы можем предоставить Украине беспроцентный заем на общую сумму почти 140 миллиардов евро. Этот заем будет возвращен только после того, как Россия компенсирует Украине ущерб, нанесенный ею во время этой войны. До тех пор российские активы будут оставаться замороженными, как решил Европейский Совет 

- отметил Мерц.

Он напомнил, что Германия продолжает осторожно относиться к идее конфискации активов центрального банка россии. В частности, это связано с рисками для евро как резервной валюты.

Германия была и остается осторожной в вопросе конфискации активов российского центрального банка, замороженных в Европе, и не без оснований. Есть не только вопросы международного права, которые следует рассмотреть, но и фундаментальные вопросы относительно роли евро как мировой резервной валюты. Но это не должно нас сдерживать: мы должны рассмотреть, как, обходя эти проблемы, мы можем сделать эти средства доступными для защиты Украины 

- подчеркнул канцлер Германии.

В Еврокомиссии продолжают работу над "репарационным кредитом", но против захвата 200 млрд евро из активов рф - Euractiv25.09.25, 17:07 • 1398 просмотров

По мнению канцлера Германии, предоставленные средства обеспечат обороноспособность Украины в течение нескольких лет.

Мобилизованные таким образом средства обеспечат обороноспособность Украины в течение нескольких лет. Я обсужу это предложение с главами европейских государств и правительств на нашей встрече в Копенгагене в следующую среду. Я предлагаю, чтобы на заседании Европейского Совета в конце октября мы предоставили мандат на подготовку этого инструмента юридически безопасным образом 

- добавил Фридрих Мерц.

Он также подчеркнул, что Украина должна использовать эти средства только для военных целей.

Для Германии важно, чтобы эти дополнительные средства использовались исключительно для финансирования военной техники Украины, а не для общих бюджетных целей. Платежи должны осуществляться частями. Государства-члены и Украина совместно будут определять, какие материалы будут закупаться 

- подчеркнул немецкий лидер.

Дополнение

Как писало Politico, Брюссель получил влиятельного союзника в спорной инициативе передать миллиарды евро замороженных российских государственных активов Украине.

Высокопоставленный чиновник Германии сообщил изданию, что Берлин открыт для "новых, юридически обоснованных" планов по использованию 172 млрд евро замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины, что отсылает к идее Европейской комиссии.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Европейская комиссия
Financial Times
Европейский совет
Фридрих Мерц
Копенгаген
Германия
Украина