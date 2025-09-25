В Еврокомиссии продолжают работу над "репарационным кредитом", но против захвата 200 млрд евро из активов РФ - Euractiv

В Европейской комиссии в четверг решительно отвергли требование законодателей ЕС о захвате 200 миллиардов евро из замороженных активов российского центробанка, предупредив, что конфискация средств нарушит международное право и грозит широкомасштабными ответными мерами со стороны Москвы, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Джон Берриган, генеральный директор отдела финансовых услуг Еврокомиссии, заявил депутатам Европарламента, что попытка Брюсселя использовать эти активы для финансирования "репарационного кредита" Украине лишь "мобилизует" средства, не затрагивая их "права собственности", и таким образом технически не будет считаться односторонней экспроприацией.

Повторяя заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и других, Берриган предупредил, что захват нарушит суверенный иммунитет активов и потенциально поставит под угрозу мировую финансовую стабильность.

"Я понимаю ваше разочарование, но мы должны понимать, что это [суверенный иммунитет] является очень важным моментом", - заявил Берриган комитету Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам.

Ветеран Еврокомиссии добавил, что захват активов нанесет "очень пагубный ущерб международной финансовой системе", поскольку принцип суверенного иммунитета имеет универсальное юридическое применение. "Как только вы его нарушаете, он нарушается для всех стран", - сказал он.

Эти заявления прозвучали после того, как заместитель председателя комитета Людек Нидермайер выразил "разочарование" тем, что ЕС не смог "найти способ" захватить активы Москвы более чем через три года после полномасштабного вторжения в Украину.

"К сожалению, мы все еще говорим, что это сложно с юридической точки зрения, но на дворе не 2022 год, а 2025-й", - заявил чешский депутат, представитель той же правоцентристской Европейской народной партии, что и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подавляющее большинство суверенных активов, которые были обездвижены вскоре после полномасштабного вторжения, находятся в распоряжении Euroclear, клиринговой компании, базирующейся в Брюсселе.

"Бельгия, Франция и Германия решительно выступают против захвата активов из-за опасений, что это будет незаконно и может негативно повлиять на иностранные инвестиции в еврозону. Этот шаг решительно поддерживают многие восточные страны ЕС для поддержки военных усилий и реконструкции Киева", - говорится в публикации.

Прибыль от этих активов сейчас используется для финансирования кредита объемом 45 миллиардов евро, предоставленного Украине в рамках отдельной программы, организованной "Группой семи".

По словам Берригана, в ЕС также заморожены активы на сумму около 28 миллиардов евро, принадлежащие 2500 частным лицам и компаниям из России и Беларуси. Однако он предупредил, что эти средства могут быть конфискованы только в случае "доказанной связи с преступной деятельностью".

"Только санкции не могут изменить владельца", - сказал он.

"Репарационный кредит"

"Репарационный кредит", о котором глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила ранее в этом месяце, предназначен для финансирования восстановления Украины и удовлетворения ее бюджетных потребностей и будет погашен только после того, как Россия выплатит репарации Украине.

План кредитования вызвал бурную реакцию и угрозы ответных мер со стороны Кремля, который утверждает, что эта схема равносильна "воровству".

Берриган, однако, предположил, что план не приведет к ответным мерам, поскольку он не предусматривает конфискации. "Нет никаких оправданий для принятия ответных мер, поскольку мы фактически не нарушили международное право", - заявил он.

План, который, по словам Берригана, все еще "разрабатывается" Еврокомиссией и обсуждался министрами финансов ЕС на прошлой неделе, вместо этого предусматривает мобилизацию замороженных активов с использованием гарантий, предоставленных государствами-членами ЕС.

В конечном итоге, кредит будет либо погашен "за счет российских репараций, либо останется непогашенным, обеспеченным залогом этих активов", пояснил Берриган.

"Именно гарантия, которую предоставит Европейский Союз, позволяет предоставить этот кредит без использования какого-либо чужого залога", - добавил он.

