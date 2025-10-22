100 млрд євро репараційного кредиту підуть на військові потреби і ще 40 млрд - у бюджет: представник України в МВФ озвучив очікування
Київ • УНН
З репараційного кредиту ЄС у 185 мільярдів євро, 40 мільярдів покриють потребу бюджету України, 100 мільярдів підуть на військові потреби, а 45 мільярдів євро – на покриття програми ERA. Єврокомісія працює над механізмом реалізації, очікується, що інструмент стане доступним у першому кварталі 2026 року.
З репараційного кредиту Євросоюзу у розмірі 185 мільярдів євро, 40 мільярдів підуть на покриття непокритої потреби бюджету України, а 100 млрд євро підуть на військові потреби. Крім того, 45 мільярдів євро підуть на покриття ERA, пише УНН з посиланням на заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована.
Репараційний кредит Євросоюзу Україні у розмірі 140 млрд євро на базі заморожених російських активів може забезпечити 40 млрд євро (46 млрд дол.) з 60 млрд дол. непокритої потреби бюджету України у фінансуванні у 2026-2027 роках, тоді як решта 100 млрд євро підуть на військові потреби
Також приблизно 45 млрд євро з активів підуть на покриття програми ERA, адже вона побудована на майбутніх доходах від цих активів. Рашкован додав, що Єврокомісія вже працює над праовою формою реалізації даного механізму.
Мерц підтримав "репараційний кредит" Україні на 140 мільярдів євро: на яких умовах25.09.25, 18:09 • 3821 перегляд
Єврокомісія вже працює над правовою формою цього механізму [використання росактивів 一 ЦЕС], і, ймовірно, до середини листопада буде готове рішення. Очікується, що інструмент стане доступним у першому кварталі 2026 року, після того як країни-члени нададуть гарантії Єврокомісії на випадок потенційних претензій росії
Доповнення
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що росія не має справжнього інтересу до миру і наголосила, що цього тижня Євросоюз планує ухвалити 19 пакет санкцій та підтримати використання заморожених російських активів для фінансування оборони України.
Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що США підтримують нову програму кредитування МВФ для України та ініціативу Європейського Союзу щодо надання Україні кредиту на основі активів російського центробанку.