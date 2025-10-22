$41.740.01
Ексклюзив
16:59 • 11275 перегляди
Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ
16:19 • 12720 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
15:19 • 14254 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 16023 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 25357 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 24059 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 13937 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК "Металіст 1925"
22 жовтня, 13:10 • 12443 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
22 жовтня, 12:56 • 10972 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
22 жовтня, 12:50 • 9906 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
100 млрд євро репараційного кредиту підуть на військові потреби і ще 40 млрд - у бюджет: представник України в МВФ озвучив очікування

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

З репараційного кредиту ЄС у 185 мільярдів євро, 40 мільярдів покриють потребу бюджету України, 100 мільярдів підуть на військові потреби, а 45 мільярдів євро – на покриття програми ERA. Єврокомісія працює над механізмом реалізації, очікується, що інструмент стане доступним у першому кварталі 2026 року.

100 млрд євро репараційного кредиту підуть на військові потреби і ще 40 млрд - у бюджет: представник України в МВФ озвучив очікування

З репараційного кредиту Євросоюзу у розмірі 185 мільярдів євро, 40 мільярдів підуть на покриття непокритої потреби бюджету України, а 100 млрд євро підуть на військові потреби. Крім того, 45 мільярдів євро підуть на покриття ERA, пише УНН з посиланням на заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована.

Репараційний кредит Євросоюзу Україні у розмірі 140 млрд євро на базі заморожених російських активів може забезпечити 40 млрд євро (46 млрд дол.) з 60 млрд дол. непокритої потреби бюджету України у фінансуванні у 2026-2027 роках, тоді як решта 100 млрд євро підуть на військові потреби 

- заявив Владислав Рашкован.

Також приблизно 45 млрд євро з активів підуть на покриття програми ERA, адже вона побудована на майбутніх доходах від цих активів. Рашкован додав, що Єврокомісія вже працює над праовою формою реалізації даного механізму.

Мерц підтримав "репараційний кредит" Україні на 140 мільярдів євро: на яких умовах25.09.25, 18:09 • 3821 перегляд

Єврокомісія вже працює над правовою формою цього механізму [використання росактивів 一 ЦЕС], і, ймовірно, до середини листопада буде готове рішення. Очікується, що інструмент стане доступним у першому кварталі 2026 року, після того як країни-члени нададуть гарантії Єврокомісії на випадок потенційних претензій росії 

- додав Рашкован.

Доповнення

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що росія не має справжнього інтересу до миру і наголосила, що цього тижня Євросоюз планує ухвалити 19 пакет санкцій та підтримати використання заморожених російських активів для фінансування оборони України.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що США підтримують нову програму кредитування МВФ для України та ініціативу Європейського Союзу щодо надання Україні кредиту на основі активів російського центробанку.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Війна в Україні
Дипломатка
Міжнародний валютний фонд
Кая Каллас
Європейська комісія
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна