США підтримують нову програму МВФ та ініціативу ЄС щодо "репараційного кредиту" для України - єврокомісар
Київ • УНН
США підтримують нову програму кредитування МВФ для України та ініціативу ЄС щодо надання кредиту на основі російських активів. Про це заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.
США підтримують нову програму кредитування МВФ для України та ініціативу Європейського Союзу щодо надання Україні кредиту на основі активів російського центробанку, заблокованих на Заході, заявив у п'ятницю єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Домбровскіс, який відповідає за економічну політику 27 країн ЄС, зустрівся в четвер із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, щоб обговорити підтримку України.
Виступаючи перед журналістами в кулуарах щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, Домбровскіс заявив, що США поки що не мають чіткої позиції щодо приєднання до проекту "репараційного кредиту" ЄС.
"Наразі спостерігається конструктивна взаємодія з американської сторони з питань, пов'язаних з підтримкою України", - заявив Домбровскіс.
"США в цілому підтримують і вітають нашу ініціативу щодо репараційного кредиту", - додав він.
ЄС пропонує використати заморожені активи рф для закупівлі американської зброї для України - FT17.10.25, 19:33 • 1062 перегляди