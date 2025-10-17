США поддерживают новую программу МВФ и инициативу ЕС по "репарационному кредиту" для Украины - еврокомиссар
Киев • УНН
США поддерживают новую программу кредитования МВФ для Украины и инициативу ЕС по предоставлению кредита на основе российских активов. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Детали
Домбровскис, отвечающий за экономическую политику 27 стран ЕС, встретился в четверг с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы обсудить поддержку Украины.
Выступая перед журналистами в кулуарах ежегодных собраний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, Домбровскис заявил, что США пока не имеют четкой позиции относительно присоединения к проекту "репарационного кредита" ЕС.
"В настоящее время наблюдается конструктивное взаимодействие с американской стороны по вопросам, связанным с поддержкой Украины", - заявил Домбровскис.
"США в целом поддерживают и приветствуют нашу инициативу по репарационному кредиту", - добавил он.
