США поддерживают новую программу МВФ и инициативу ЕС по "репарационному кредиту" для Украины - еврокомиссар

$41.640.12
48.520.01
ukenru
17:29 • 1438 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 7890 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 13367 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 16502 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25 • 11694 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59 • 15889 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 13851 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
17 октября, 11:03 • 15080 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20907 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 50537 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
рф сбила свой самолет во время ночной атаки дронов на Крым - ВМС Украины17 октября, 08:29 • 6916 просмотра
Давний союзник Путина предложил Илону Маску построить тоннель через Берингов пролив: озвучены сумма и период работPhoto17 октября, 09:52 • 3452 просмотра
Орбан обеспечит условия для саммита США-РФ в Будапеште, заявили в Кремле17 октября, 10:41 • 3118 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 17035 просмотра
Отбивали атаку дронов на оккупированный Крым: в ВМС уточнили, что российская ПВО сбила собственный Су-30СМ17 октября, 11:12 • 4672 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 50538 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 77009 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 105435 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 72624 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 96979 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Виктор Ляшко
Елена Зеленская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 17228 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 52494 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 100632 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 77074 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 78180 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Хранитель
Financial Times
Дипломатка
Северный поток

США поддерживают новую программу МВФ и инициативу ЕС по "репарационному кредиту" для Украины - еврокомиссар

Киев • УНН

 • 864 просмотра

США поддерживают новую программу кредитования МВФ для Украины и инициативу ЕС по предоставлению кредита на основе российских активов. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

США поддерживают новую программу МВФ и инициативу ЕС по "репарационному кредиту" для Украины - еврокомиссар

США поддерживают новую программу кредитования МВФ для Украины и инициативу Европейского Союза по предоставлению Украине кредита на основе активов российского центробанка, заблокированных на Западе, заявил в пятницу еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Домбровскис, отвечающий за экономическую политику 27 стран ЕС, встретился в четверг с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы обсудить поддержку Украины.

Выступая перед журналистами в кулуарах ежегодных собраний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, Домбровскис заявил, что США пока не имеют четкой позиции относительно присоединения к проекту "репарационного кредита" ЕС.

"В настоящее время наблюдается конструктивное взаимодействие с американской стороны по вопросам, связанным с поддержкой Украины", - заявил Домбровскис.

"США в целом поддерживают и приветствуют нашу инициативу по репарационному кредиту", - добавил он.

ЕС предлагает использовать замороженные активы рф для закупки американского оружия для Украины - FT17.10.25, 19:33 • 980 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Международный валютный фонд
Хранитель
Всемирный банк
Вашингтон
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина