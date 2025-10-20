"путін буде вести переговори лише коли вважатиме, що програє": Каллас закликала збільшити тиск на рф

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що росія не має справжнього інтересу до миру і наголосила, що цього тижня Євросоюз планує ухвалити 19 пакет санкцій та підтримати використання заморожених російських активів для фінансування оборони України, пише УНН.

За словами Каллас, Україна "готова до безумовного припинення вогню вже з лютого, але росія не має справжнього інтересу до миру".

Ми всі підтримуємо зусилля президента Трампа щодо припинення війни, але путін буде вести серйозні переговори лише тоді, коли вважатиме, що програє. Цього тижня ми маємо на меті ухвалити новий великий пакет санкцій проти росії. Кожне євро, у якому ми відмовляємо росії, вона не зможе використати на війну. Міністри також сьогодні чітко заявили, що після 19 пакету нам слід працювати над наступним пакетом. Він не буде останнім