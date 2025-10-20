$41.730.10
"путін буде вести переговори лише коли вважатиме, що програє": Каллас закликала збільшити тиск на рф

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що росія не зацікавлена в мирі, і закликала посилити тиск на рф. Цього тижня ЄС планує ухвалити 19-й пакет санкцій та використати заморожені російські активи для фінансування оборони України.

"путін буде вести переговори лише коли вважатиме, що програє": Каллас закликала збільшити тиск на рф

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що росія не має справжнього інтересу до миру і наголосила, що цього тижня Євросоюз планує ухвалити 19 пакет санкцій та підтримати використання заморожених російських активів для фінансування оборони України, пише УНН.

Деталі

За словами Каллас,  Україна "готова до безумовного припинення вогню вже з лютого, але росія не має справжнього інтересу до миру".

Ми всі підтримуємо зусилля президента Трампа щодо припинення війни, але путін буде вести серйозні переговори лише тоді, коли вважатиме, що програє. Цього тижня ми маємо на меті ухвалити новий великий пакет санкцій проти росії. Кожне євро, у якому ми відмовляємо росії, вона не зможе використати на війну. Міністри також сьогодні чітко заявили, що після 19 пакету нам слід працювати над наступним пакетом. Він не буде останнім

- заявила посадовиця.

Голова дипломатії також підкреслила важливість відмови від російської нафти та газу та збільшити військову та фінансову підтримку України.

Міністри сьогодні обговорили пропозицію Європейської Комісії щодо мобілізації заморожених російських активів для негайних оборонних потреб України. Сьогодні це питання було широко підтримано, і вкрай важливо, щоб ми досягли прогресу у вирішенні правових та фіскальних питань цього тижня. Репараційний кредит може надіслати москві дуже потужний сигнал про те, що вона не може пережити нас

- підсумувала Каллас.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що ухвалення 19-й пакету санкцій проти росії очікується цього тижня, лідери зустрінуться у четвер.

Альона Уткіна

