19-й пакет санкцій ЄС проти рф очікує ухвалення цього тижня - Каллас
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що 19-й пакет санкцій проти росії очікується цього тижня. Ухвалення відбудеться не сьогодні, але лідери зустрінуться у четвер.
Ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС проти росії очікується цього тижня, повідомила у понеділок після прибуття на засідання Ради ЄС із закордонних справ голова дипломатії блоку Кая Каллас, пише УНН.
Ми очікуємо цього тижня ухвалення 19-го пакету санкцій, на жаль, не сьогодні, але в нас також запланована зустріч лідерів у четвер
Деталі
Зі слів голови дипломатії ЄС, "ми бачимо зусилля президента Трампа, спрямовані на встановлення миру в Україні". "Звичайно, усі ці зусилля вітаються, але ми не бачимо, щоб росія справді прагнула миру. росія розуміє лише силу і веде переговори лише тоді, коли її справді змушують вести переговори. Тому зараз ми цього поки що не бачимо", - сказала Каллас.
І додала, згадавши про очікування нових санкцій: "Ось чому ми обговорюємо, що ще ми можемо зробити".
"І ще ми можемо зробити, у тому числі щодо тіньового флоту. Ми обговорюємо з державами-членами, як краще координувати наші дії щодо тіньового флоту", - вказала голова дипломатії ЄС.
Нагадаємо
19 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Кая Каллас презентували новий пакет санкцій проти рф, що охоплює енергетику, фінансові послуги та торговельні обмеження. Забороняється імпорт російського СПГ, а також запроваджуються санкції проти 118 суден тіньового флоту та великих енергетичних компаній, новий пакет торкається також Китаю та Індії.
