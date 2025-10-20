$41.730.10
Ексклюзив
07:13 • 3154 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 10821 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 17925 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 57874 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 89740 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 51804 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 46546 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 42705 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47357 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 55024 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
19-й пакет санкцій ЄС проти рф очікує ухвалення цього тижня - Каллас

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що 19-й пакет санкцій проти росії очікується цього тижня. Ухвалення відбудеться не сьогодні, але лідери зустрінуться у четвер.

Ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС проти росії очікується цього тижня, повідомила у понеділок після прибуття на засідання Ради ЄС із закордонних справ голова дипломатії блоку Кая Каллас, пише УНН.

Ми очікуємо цього тижня ухвалення 19-го пакету санкцій, на жаль, не сьогодні, але в нас також запланована зустріч лідерів у четвер

- сказала Каллас.

Деталі

Зі слів голови дипломатії ЄС, "ми бачимо зусилля президента Трампа, спрямовані на встановлення миру в Україні". "Звичайно, усі ці зусилля вітаються, але ми не бачимо, щоб росія справді прагнула миру. росія розуміє лише силу і веде переговори лише тоді, коли її справді змушують вести переговори. Тому зараз ми цього поки що не бачимо", - сказала Каллас.

І додала, згадавши про очікування нових санкцій: "Ось чому ми обговорюємо, що ще ми можемо зробити".

"І ще ми можемо зробити, у тому числі щодо тіньового флоту. Ми обговорюємо з державами-членами, як краще координувати наші дії щодо тіньового флоту", - вказала голова дипломатії ЄС.

Нагадаємо

19 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Кая Каллас презентували новий пакет санкцій проти рф, що охоплює енергетику, фінансові послуги та торговельні обмеження. Забороняється імпорт російського СПГ, а також запроваджуються санкції проти 118 суден тіньового флоту та великих енергетичних компаній, новий пакет торкається також Китаю та Індії.

Юлія Шрамко

