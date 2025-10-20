19-й пакет санкций ЕС против рф ожидает принятия на этой неделе - Каллас
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что 19-й пакет санкций против россии ожидается на этой неделе. Принятие состоится не сегодня, но лидеры встретятся в четверг.
Принятие 19-го пакета санкций ЕС против россии ожидается на этой неделе, сообщила в понедельник по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам глава дипломатии блока Кая Каллас, пишет УНН.
Мы ожидаем на этой неделе принятия 19-го пакета санкций, к сожалению, не сегодня, но у нас также запланирована встреча лидеров в четверг
Детали
По словам главы дипломатии ЕС, "мы видим усилия президента Трампа, направленные на установление мира в Украине". "Конечно, все эти усилия приветствуются, но мы не видим, чтобы россия действительно стремилась к миру. россия понимает только силу и ведет переговоры только тогда, когда ее действительно заставляют вести переговоры. Поэтому сейчас мы этого пока не видим", - сказала Каллас.
И добавила, упомянув об ожидании новых санкций: "Вот почему мы обсуждаем, что еще мы можем сделать".
"И еще мы можем сделать, в том числе в отношении теневого флота. Мы обсуждаем с государствами-членами, как лучше координировать наши действия в отношении теневого флота", - указала глава дипломатии ЕС.
Напомним
19 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас представили новый пакет санкций против рф, охватывающий энергетику, финансовые услуги и торговые ограничения. Запрещается импорт российского СПГ, а также вводятся санкции против 118 судов теневого флота и крупных энергетических компаний, новый пакет затрагивает также Китай и Индию.
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию19.09.25, 15:00 • 42358 просмотров