Рятувальники шукають десятки людей, які зникли після зсуву на сміттєзвалищі на Філіппінах

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11:45 • 8532 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 16017 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 18130 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 17226 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 19032 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 27179 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 48386 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 37442 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 36648 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29924 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
82%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нью-Йорк подав до суду на адміністрацію Трампа через зупинку будівництва вітрових електростанцій10 січня, 06:21 • 6504 перегляди
У США готуються до масових протестів через вбивство жінки агентами ICE10 січня, 06:32 • 11216 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва10 січня, 07:48 • 16759 перегляди
"Пряник скінчився": Трамп розчарований путіним, бачить у ньому перешкоду для миру в Україні10 січня, 09:14 • 5122 перегляди
Київ та Київщина повертаються до стабілізаційних графіків: фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням10:56 • 11632 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 30793 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 77612 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 104817 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 76906 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 98236 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Джей Ді Венс
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Венесуела
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto15:04 • 1232 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo13:08 • 3448 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 67340 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 69052 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 89834 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink

Рятувальники шукають десятки людей, які зникли після зсуву на сміттєзвалищі на Філіппінах

Київ • УНН

 • 30 перегляди

На Філіппінах рятувальники шукають десятки людей, зниклих після зсуву на сміттєзвалищі. Наразі підтверджено смерть чотирьох осіб, 12 госпіталізовано.

Рятувальники шукають десятки людей, які зникли після зсуву на сміттєзвалищі на Філіппінах

Рятувальники шукають десятки людей, які досі вважаються зниклими безвісти після зсуву на сміттєзвалищі в центральній частині Філіппін на початку цього тижня. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу, пише УНН.

Деталі

Через два дні після інциденту на місці звалища в місті Себу виявили ознаки життя.

Наразі підтверджено смерть чотирьох людей, а ще 12 осіб доставили до лікарні.

Умови для роботи екстрених служб на місці є складними, зокрема, через нестабільні уламки та очікування на прибуття кращого обладнання.

Приватне сміттєзвалище обвалилося в четвер, на місці перебували 110 робітників.

Вважається, що понад 30 людей, усі працівники сміттєзвалища, зникли безвісти.

Авіакомпанія Flydubai відновлює рейси до Ірану10.01.26, 14:27 • 2622 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Філіппіни