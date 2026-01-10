Рятувальники шукають десятки людей, які зникли після зсуву на сміттєзвалищі на Філіппінах
Київ • УНН
На Філіппінах рятувальники шукають десятки людей, зниклих після зсуву на сміттєзвалищі. Наразі підтверджено смерть чотирьох осіб, 12 госпіталізовано.
Рятувальники шукають десятки людей, які досі вважаються зниклими безвісти після зсуву на сміттєзвалищі в центральній частині Філіппін на початку цього тижня. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу, пише УНН.
Деталі
Через два дні після інциденту на місці звалища в місті Себу виявили ознаки життя.
Наразі підтверджено смерть чотирьох людей, а ще 12 осіб доставили до лікарні.
Умови для роботи екстрених служб на місці є складними, зокрема, через нестабільні уламки та очікування на прибуття кращого обладнання.
Приватне сміттєзвалище обвалилося в четвер, на місці перебували 110 робітників.
Вважається, що понад 30 людей, усі працівники сміттєзвалища, зникли безвісти.
