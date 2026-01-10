Рятувальники шукають десятки людей, які зникли після зсуву на сміттєзвалищі на Філіппінах

Рятувальники шукають десятки людей, які досі вважаються зниклими безвісти після зсуву на сміттєзвалищі в центральній частині Філіппін на початку цього тижня. Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу, пише УНН.

Деталі

Через два дні після інциденту на місці звалища в місті Себу виявили ознаки життя.

Наразі підтверджено смерть чотирьох людей, а ще 12 осіб доставили до лікарні.

Умови для роботи екстрених служб на місці є складними, зокрема, через нестабільні уламки та очікування на прибуття кращого обладнання.

Приватне сміттєзвалище обвалилося в четвер, на місці перебували 110 робітників.

Вважається, що понад 30 людей, усі працівники сміттєзвалища, зникли безвісти.

Авіакомпанія Flydubai відновлює рейси до Ірану