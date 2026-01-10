Спасатели ищут десятки людей, пропавших без вести после оползня на свалке на Филиппинах
На Филиппинах спасатели ищут десятки людей, пропавших без вести после оползня на свалке. На данный момент подтверждена смерть четырех человек, 12 госпитализированы.
Спасатели ищут десятки людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести после оползня на свалке в центральной части Филиппин в начале этой недели. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные власти, пишет УНН.
Детали
Через два дня после инцидента на месте свалки в городе Себу обнаружили признаки жизни.
В настоящее время подтверждена смерть четырех человек, а еще 12 человек доставили в больницу.
Условия для работы экстренных служб на месте являются сложными, в частности, из-за нестабильных обломков и ожидания прибытия лучшего оборудования.
Частная свалка обрушилась в четверг, на месте находились 110 рабочих.
Считается, что более 30 человек, все работники свалки, пропали без вести.
