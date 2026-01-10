Спасатели ищут десятки людей, пропавших без вести после оползня на свалке на Филиппинах

Спасатели ищут десятки людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести после оползня на свалке в центральной части Филиппин в начале этой недели. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные власти, пишет УНН.

Детали

Через два дня после инцидента на месте свалки в городе Себу обнаружили признаки жизни.

В настоящее время подтверждена смерть четырех человек, а еще 12 человек доставили в больницу.

Условия для работы экстренных служб на месте являются сложными, в частности, из-за нестабильных обломков и ожидания прибытия лучшего оборудования.

Частная свалка обрушилась в четверг, на месте находились 110 рабочих.

Считается, что более 30 человек, все работники свалки, пропали без вести.

Авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы в Иран