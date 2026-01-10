$42.990.00
11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Графики отключений электроэнергии
Спасатели ищут десятки людей, пропавших без вести после оползня на свалке на Филиппинах

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На Филиппинах спасатели ищут десятки людей, пропавших без вести после оползня на свалке. На данный момент подтверждена смерть четырех человек, 12 госпитализированы.

Спасатели ищут десятки людей, пропавших без вести после оползня на свалке на Филиппинах

Спасатели ищут десятки людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести после оползня на свалке в центральной части Филиппин в начале этой недели. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные власти, пишет УНН.

Детали

Через два дня после инцидента на месте свалки в городе Себу обнаружили признаки жизни.

В настоящее время подтверждена смерть четырех человек, а еще 12 человек доставили в больницу.

Условия для работы экстренных служб на месте являются сложными, в частности, из-за нестабильных обломков и ожидания прибытия лучшего оборудования.

Частная свалка обрушилась в четверг, на месте находились 110 рабочих.

Считается, что более 30 человек, все работники свалки, пропали без вести.

Ольга Розгон

