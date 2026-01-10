Авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы в Иран

Дубайская авиакомпания Flydubai возобновила рейсы в Иран после отмены ряда рейсов в страну в пятницу на фоне продолжающихся и широкомасштабных протестов, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Рейс из Дубая в Тегеран вылетел в 12:50, а другой рейс в столицу Ирана вылетит позже сегодня днем, согласно данным FlightRadar24.

Представитель Flydubai вчера сообщил CNN, что авиакомпания "будет продолжать внимательно следить за ситуацией" после того, как по меньшей мере 17 ее рейсов из Дубая в несколько иранских городов были отменены, сообщает информационное агентство Reuters.

