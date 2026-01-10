$42.990.00
11:45 • 3270 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
08:55 • 10677 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 13443 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 12982 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 15946 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 24640 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 44580 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 36588 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 35765 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 29319 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы в Иран

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Дубайская авиакомпания Flydubai возобновила рейсы в Иран после отмены 17 рейсов в пятницу. Рейсы из Дубая в Тегеран вылетели в 12:50, еще один ожидается позже.

Авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы в Иран

Дубайская авиакомпания Flydubai возобновила рейсы в Иран после отмены ряда рейсов в страну в пятницу на фоне продолжающихся и широкомасштабных протестов, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Рейс из Дубая в Тегеран вылетел в 12:50, а другой рейс в столицу Ирана вылетит позже сегодня днем, согласно данным FlightRadar24.

Лидеры Франции, Великобритании и Германии "решительно осуждают" убийство протестующих в Иране10.01.26, 12:45 • 2086 просмотров

Представитель Flydubai вчера сообщил CNN, что авиакомпания "будет продолжать внимательно следить за ситуацией" после того, как по меньшей мере 17 ее рейсов из Дубая в несколько иранских городов были отменены, сообщает информационное агентство Reuters.

Протесты в Иране: 13 дней противостояния, по меньшей мере 51 жертва, среди которых есть дети10.01.26, 07:44 • 3276 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Reuters
Дубай
Тегеран
Иран