Авіакомпанія Flydubai відновлює рейси до Ірану

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11:45 • 1896 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
08:55 • 8670 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 11986 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 11555 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 14859 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 23513 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 43280 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 36238 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 35474 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29120 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
72%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Trafigura завантажить перше судно з венесуельською нафтою наступного тижня10 січня, 03:01 • 10247 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів10 січня, 04:40 • 15290 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона10 січня, 05:29 • 31340 перегляди
У США готуються до масових протестів через вбивство жінки агентами ICE10 січня, 06:32 • 4840 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва07:48 • 11902 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 26963 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 73336 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 100869 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 73395 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 94939 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Алі Хаменеї
Музикант
Кирило Буданов
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Іран
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 65285 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 67271 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 88211 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 106375 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 146748 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
BFM TV

Авіакомпанія Flydubai відновлює рейси до Ірану

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Дубайська авіакомпанія Flydubai відновила рейси до Ірану після скасування 17 рейсів у п'ятницю. Рейси з Дубая до Тегерана вилетіли о 12:50, ще один очікується пізніше.

Авіакомпанія Flydubai відновлює рейси до Ірану

Дубайська авіакомпанія Flydubai відновила рейси до Ірану після скасування низки рейсів до країни в п'ятницю на тлі триваючих і широкомасштабних протестів, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Рейс з Дубая до Тегерана вилетів о 12:50, а інший рейс до столиці Ірану вилетить пізніше сьогодні вдень, згідно з даними FlightRadar24.

Лідери Франції, Британії та Німеччини "рішуче засуджують" вбивство протестувальників в Ірані10.01.26, 12:45 • 1648 переглядiв

Речник Flydubai вчора повідомив CNN, що авіакомпанія "продовжуватиме уважно стежити за ситуацією" після того, як щонайменше 17 її рейсів з Дубая до кількох іранських міст були скасовані, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Протести в Ірані: 13 днів протистояння, щонайменше 51 жертва, серед яких є діти10.01.26, 07:44 • 3150 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Reuters
Дубай
Тегеран
Іран