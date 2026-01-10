Авіакомпанія Flydubai відновлює рейси до Ірану
Київ • УНН
Дубайська авіакомпанія Flydubai відновила рейси до Ірану після скасування 17 рейсів у п'ятницю. Рейси з Дубая до Тегерана вилетіли о 12:50, ще один очікується пізніше.
Дубайська авіакомпанія Flydubai відновила рейси до Ірану після скасування низки рейсів до країни в п'ятницю на тлі триваючих і широкомасштабних протестів, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Рейс з Дубая до Тегерана вилетів о 12:50, а інший рейс до столиці Ірану вилетить пізніше сьогодні вдень, згідно з даними FlightRadar24.
Речник Flydubai вчора повідомив CNN, що авіакомпанія "продовжуватиме уважно стежити за ситуацією" після того, як щонайменше 17 її рейсів з Дубая до кількох іранських міст були скасовані, повідомляє інформаційне агентство Reuters.
