"путин будет вести переговоры только тогда, когда будет считать, что проигрывает": Каллас призвала увеличить давление на рф

Киев • УНН

 234 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что россия не заинтересована в мире, и призвала усилить давление на рф. На этой неделе ЕС планирует принять 19-й пакет санкций и использовать замороженные российские активы для финансирования обороны Украины.

"путин будет вести переговоры только тогда, когда будет считать, что проигрывает": Каллас призвала увеличить давление на рф

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия не имеет подлинного интереса к миру и подчеркнула, что на этой неделе Евросоюз планирует принять 19-й пакет санкций и поддержать использование замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, пишет УНН.

Подробности

По словам Каллас, Украина "готова к безусловному прекращению огня уже с февраля, но Россия не имеет подлинного интереса к миру".

Мы все поддерживаем усилия президента Трампа по прекращению войны, но Путин будет вести серьезные переговоры только тогда, когда будет считать, что проигрывает. На этой неделе мы намерены принять новый крупный пакет санкций против России. Каждое евро, в котором мы отказываем России, она не сможет использовать на войну. Министры также сегодня четко заявили, что после 19-го пакета нам следует работать над следующим пакетом. Он не будет последним

- заявила чиновница.

Глава дипломатии также подчеркнула важность отказа от российской нефти и газа и увеличения военной и финансовой поддержки Украины.

Министры сегодня обсудили предложение Европейской Комиссии по мобилизации замороженных российских активов для немедленных оборонных нужд Украины. Сегодня этот вопрос был широко поддержан, и крайне важно, чтобы мы достигли прогресса в решении правовых и фискальных вопросов на этой неделе. Репарационный кредит может послать Москве очень мощный сигнал о том, что она не может пережить нас

- подытожила Каллас.

Напомним

Ранее УНН писал, что Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что принятие 19-го пакета санкций против России ожидается на этой неделе, лидеры встретятся в четверг.

Алена Уткина

