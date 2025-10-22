100 млрд евро репарационного кредита пойдут на военные нужды и еще 40 млрд - в бюджет: представитель Украины в МВФ озвучил ожидания

$41.740.01
Эксклюзив
16:59 • 10595 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 11997 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 13685 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 15485 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 24729 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 23796 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 13869 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 12394 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 10936 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
22 октября, 12:50 • 9852 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto22 октября, 09:28 • 29853 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto22 октября, 10:17 • 31148 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57 • 28160 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света22 октября, 10:59 • 13726 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54 • 21975 просмотра
100 млрд евро репарационного кредита пойдут на военные нужды и еще 40 млрд - в бюджет: представитель Украины в МВФ озвучил ожидания

Киев • УНН

 • 950 просмотра

Из репарационного кредита ЕС в 185 миллиардов евро, 40 миллиардов покроют потребность бюджета Украины, 100 миллиардов пойдут на военные нужды, а 45 миллиардов евро – на покрытие программы ERA. Еврокомиссия работает над механизмом реализации, ожидается, что инструмент станет доступным в первом квартале 2026 года.

100 млрд евро репарационного кредита пойдут на военные нужды и еще 40 млрд - в бюджет: представитель Украины в МВФ озвучил ожидания

Из репарационного кредита Евросоюза в размере 185 миллиардов евро, 40 миллиардов пойдут на покрытие непокрытой потребности бюджета Украины, а 100 млрд евро пойдут на военные нужды. Кроме того, 45 миллиардов евро пойдут на покрытие ERA, пишет УНН со ссылкой на заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована.

Репарационный кредит Евросоюза Украине в размере 140 млрд евро на базе замороженных российских активов может обеспечить 40 млрд евро (46 млрд долл.) из 60 млрд долл. непокрытой потребности бюджета Украины в финансировании в 2026-2027 годах, тогда как остальные 100 млрд евро пойдут на военные нужды 

- заявил Владислав Рашкован.

Также примерно 45 млрд евро из активов пойдут на покрытие программы ERA, ведь она построена на будущих доходах от этих активов. Рашкован добавил, что Еврокомиссия уже работает над правовой формой реализации данного механизма.

Мерц поддержал "репарационный кредит" Украине на 140 миллиардов евро: на каких условиях25.09.25, 18:09 • 3821 просмотр

Еврокомиссия уже работает над правовой формой этого механизма [использование росактивов — ЦЭС], и, вероятно, к середине ноября будет готово решение. Ожидается, что инструмент станет доступным в первом квартале 2026 года, после того как страны-члены предоставят гарантии Еврокомиссии на случай потенциальных претензий россии 

- добавил Рашкован.

Дополнение

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что россия не имеет подлинного интереса к миру и подчеркнула, что на этой неделе Евросоюз планирует принять 19 пакет санкций и поддержать использование замороженных российских активов для финансирования обороны Украины.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что США поддерживают новую программу кредитования МВФ для Украины и инициативу Европейского Союза по предоставлению Украине кредита на основе активов российского центробанка.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Война в Украине
Дипломатка
Международный валютный фонд
Кайя Каллас
Европейская комиссия
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина