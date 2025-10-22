100 млрд евро репарационного кредита пойдут на военные нужды и еще 40 млрд - в бюджет: представитель Украины в МВФ озвучил ожидания
Из репарационного кредита ЕС в 185 миллиардов евро, 40 миллиардов покроют потребность бюджета Украины, 100 миллиардов пойдут на военные нужды, а 45 миллиардов евро – на покрытие программы ERA. Еврокомиссия работает над механизмом реализации, ожидается, что инструмент станет доступным в первом квартале 2026 года.
Репарационный кредит Евросоюза Украине в размере 140 млрд евро на базе замороженных российских активов может обеспечить 40 млрд евро (46 млрд долл.) из 60 млрд долл. непокрытой потребности бюджета Украины в финансировании в 2026-2027 годах, тогда как остальные 100 млрд евро пойдут на военные нужды
Также примерно 45 млрд евро из активов пойдут на покрытие программы ERA, ведь она построена на будущих доходах от этих активов. Рашкован добавил, что Еврокомиссия уже работает над правовой формой реализации данного механизма.
Еврокомиссия уже работает над правовой формой этого механизма [использование росактивов — ЦЭС], и, вероятно, к середине ноября будет готово решение. Ожидается, что инструмент станет доступным в первом квартале 2026 года, после того как страны-члены предоставят гарантии Еврокомиссии на случай потенциальных претензий россии
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что россия не имеет подлинного интереса к миру и подчеркнула, что на этой неделе Евросоюз планирует принять 19 пакет санкций и поддержать использование замороженных российских активов для финансирования обороны Украины.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что США поддерживают новую программу кредитования МВФ для Украины и инициативу Европейского Союза по предоставлению Украине кредита на основе активов российского центробанка.