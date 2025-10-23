Премьер Бельгии хочет гарантий от союзников по активам РФ в Euroclear для Украины: угрожает блокировкой

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в начале европейского саммита в Брюсселе критически отнесся к идее использования российских активов, хранящихся в Euroclear в Брюсселе, для оплаты помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на De Morgen.

Детали

"Я рад принять участие в этой дискуссии, но она начинается с самого начала. Сначала я хочу увидеть правовую основу для этого решения. На каком договоре или правовом правиле это основывается?" - сказал он.

Де Вевер также остается обеспокоенным последствиями для Бельгии, если на европейском уровне будет принято решение об использовании этих активов. "Риски огромны. Мы все должны нести их вместе, иначе мы даже не будем этим заниматься, – сказал он VRT NWS. Должны быть гарантии от всех государств-членов по возврату средств России, когда это необходимо".

Поэтому Де Вевер прежде всего надеется, что союзники должным образом решат этот вопрос и сами разделят риски. "В других странах до сих пор есть значительные российские возможности. Они должны двигаться вместе с нами, иначе Бельгия станет единственной мишенью российских контрсанкций. Мы четко сформулировали наши условия. Либо они примут этот текст, либо я сделаю все возможное, политически и юридически, европейски и национально, чтобы заблокировать это решение", - подчеркнул Де Вевер.

В то же время, по словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, этот план, безусловно, имеет широкую поддержку среди союзников.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на саммит ЕС 23 октября, указала, что лидеры будут обсуждать "репарационный кредит" на встрече. "Есть еще некоторые вопросы, которые нам нужно решить, но я думаю, что основной посыл заключается в том, что Россия несет ответственность за ущерб, нанесенный Украине, и должна его возместить. Что касается замороженных активов, у нас есть репарационный кредит на основе этого, чтобы Украина могла защитить себя", - заявила Каллас.

Дополнение

Европейская комиссия планирует использовать активы российского центробанка, замороженные в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в ответ на войну для финансирования "репарационного кредита" для Украины.

Politico: Еврокомиссия представила предложение о кредите с использованием российских средств на €140 млрд для Украины

Предварительно называлась цифра в 140 млрд евро. Впрочем, пресса узнала о возможных дополнительных 25 миллиардах.

По словам заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована, репарационный кредит ЕС Украине в 140 млрд евро на базе замороженных российских активов может обеспечить 40 млрд евро (46 млрд долл.) из 60 млрд долл. непокрытой потребности бюджета Украины в финансировании в 2026-2027 годах, тогда как остальные 100 млрд евро пойдут на военные нужды.