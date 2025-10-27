Для забезпечення підтримки України фокус все ще на російських активах - Єврокомісія

$42.000.10
Ексклюзив
14:34
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дій 27 жовтня, 06:18
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT 27 жовтня, 07:25
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку 09:22
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном 11:25
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми 12:28
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1 13:30
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати 25 жовтня, 09:55
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Кудряшов
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Франція
Державний кордон України
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми 12:28
Сідні Свіні дебютює з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном 11:25
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку 09:22
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце 27 жовтня, 00:06
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Золото
TikTok

Для забезпечення підтримки України фокус все ще на російських активах - Єврокомісія

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

Єврокомісія пропонуватиме інші варіанти підтримки України після того, як саміт ЄС не зміг узгодити "репараційний кредит". Основна увага залишається на заморожених російських активах, повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Для забезпечення підтримки України фокус все ще на російських активах - Єврокомісія

Європейська комісія збирається запропонувати інші варіанти підтримки України у відповідному документі, після того, як на саміті ЄС не змогли узгодити "репараційний кредит" і після прохання Євроради надати варіанти, але у фокусі все ще заморожені російські активи, повідомила під час брифінгу у понеділок речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН.

Варто нагадати, перш за все, що у висновках Європейської ради минулого четверга є чітке зобов'язання Євроради щодо задоволення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки. (...) Єврорада залишається відданою задоволенню цих фінансових потреб України. І саме в цьому контексті Єврорада закликала Єврокомісію запропонувати варіанти. У цьому стосунку президент фон дер Ляєн також дуже чітко висловилася у питанні, яке їй було адресовано на пресконференції Євроради, де вона сказала, що, звичайно, завжди є інші варіанти, ніж використання знерухомлених активів, але основний фокус все ще на знерухомлених активах

- сказала Піньйо.

На уточнення, які ж можуть бути інші варіанти, речниця Єврокомісії вказала: "Саме це ми і запропонуємо в цьому документі з варіантами, і ми розглянемо, які можуть бути інші варіанти, хоча насправді основна увага має залишатися на використанні знерухомлених активів".

Нагадаємо

Як повідомляло Politico, ЄС розглядає план залучення десятків мільярдів євро спільного боргу, щоб надати підтримку Україні. Це відбувається після того, як Бельгія заблокувала використання заморожених російських активів для фінансової допомоги.

Прем'єра Бельгії критикують за гальмування "репараційного кредиту": ЗМІ дізналися деталі і при чому тут бельгійський бюджет 25.10.25, 15:00

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні
Європейська комісія
Європейська рада
Бельгія
Урсула фон дер Ляєн
Україна