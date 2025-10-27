Для забезпечення підтримки України фокус все ще на російських активах - Єврокомісія
Київ • УНН
Єврокомісія пропонуватиме інші варіанти підтримки України після того, як саміт ЄС не зміг узгодити "репараційний кредит". Основна увага залишається на заморожених російських активах, повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо.
Європейська комісія збирається запропонувати інші варіанти підтримки України у відповідному документі, після того, як на саміті ЄС не змогли узгодити "репараційний кредит" і після прохання Євроради надати варіанти, але у фокусі все ще заморожені російські активи, повідомила під час брифінгу у понеділок речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН.
Варто нагадати, перш за все, що у висновках Європейської ради минулого четверга є чітке зобов'язання Євроради щодо задоволення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки. (...) Єврорада залишається відданою задоволенню цих фінансових потреб України. І саме в цьому контексті Єврорада закликала Єврокомісію запропонувати варіанти. У цьому стосунку президент фон дер Ляєн також дуже чітко висловилася у питанні, яке їй було адресовано на пресконференції Євроради, де вона сказала, що, звичайно, завжди є інші варіанти, ніж використання знерухомлених активів, але основний фокус все ще на знерухомлених активах
На уточнення, які ж можуть бути інші варіанти, речниця Єврокомісії вказала: "Саме це ми і запропонуємо в цьому документі з варіантами, і ми розглянемо, які можуть бути інші варіанти, хоча насправді основна увага має залишатися на використанні знерухомлених активів".
Нагадаємо
Як повідомляло Politico, ЄС розглядає план залучення десятків мільярдів євро спільного боргу, щоб надати підтримку Україні. Це відбувається після того, як Бельгія заблокувала використання заморожених російських активів для фінансової допомоги.
