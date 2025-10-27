Для забезпечення підтримки України фокус все ще на російських активах - Єврокомісія

Європейська комісія збирається запропонувати інші варіанти підтримки України у відповідному документі, після того, як на саміті ЄС не змогли узгодити "репараційний кредит" і після прохання Євроради надати варіанти, але у фокусі все ще заморожені російські активи, повідомила під час брифінгу у понеділок речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН.

Варто нагадати, перш за все, що у висновках Європейської ради минулого четверга є чітке зобов'язання Євроради щодо задоволення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки. (...) Єврорада залишається відданою задоволенню цих фінансових потреб України. І саме в цьому контексті Єврорада закликала Єврокомісію запропонувати варіанти. У цьому стосунку президент фон дер Ляєн також дуже чітко висловилася у питанні, яке їй було адресовано на пресконференції Євроради, де вона сказала, що, звичайно, завжди є інші варіанти, ніж використання знерухомлених активів, але основний фокус все ще на знерухомлених активах