Для обеспечения поддержки Украины фокус все еще на российских активах - Еврокомиссия

Европейская комиссия собирается предложить другие варианты поддержки Украины в соответствующем документе, после того как на саммите ЕС не смогли согласовать "репарационный кредит" и после просьбы Евросовета предоставить варианты, но в фокусе все еще замороженные российские активы, сообщила во время брифинга в понедельник пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.

Стоит напомнить, прежде всего, что в выводах Европейского совета прошлого четверга есть четкое обязательство Европейского совета по удовлетворению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. (...) Евросовет остается приверженным удовлетворению этих финансовых потребностей Украины. И именно в этом контексте Евросовет призвал Еврокомиссию предложить варианты. В этом отношении президент фон дер Ляйен также очень четко высказалась в вопросе, который ей был адресован на пресс-конференции Евросовета, где она сказала, что, конечно, всегда есть другие варианты, чем использование обездвиженных активов, но основной фокус все еще на обездвиженных активах