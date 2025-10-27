Для обеспечения поддержки Украины фокус все еще на российских активах - Еврокомиссия

$42.000.10
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 15087 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 17248 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 23440 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 35620 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39203 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 35951 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 33996 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27790 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 59254 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
Популярные новости
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 30836 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 34486 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 28670 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 17040 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 9832 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 7398 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
12:53 • 15084 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 10:00 • 88345 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 109481 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 08:45 • 126043 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 10297 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 17452 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 29062 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 54393 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 76454 просмотра
Для обеспечения поддержки Украины фокус все еще на российских активах - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Еврокомиссия будет предлагать другие варианты поддержки Украины после того, как саммит ЕС не смог согласовать "репарационный кредит". Основное внимание остается на замороженных российских активах, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Для обеспечения поддержки Украины фокус все еще на российских активах - Еврокомиссия

Европейская комиссия собирается предложить другие варианты поддержки Украины в соответствующем документе, после того как на саммите ЕС не смогли согласовать "репарационный кредит" и после просьбы Евросовета предоставить варианты, но в фокусе все еще замороженные российские активы, сообщила во время брифинга в понедельник пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.

Стоит напомнить, прежде всего, что в выводах Европейского совета прошлого четверга есть четкое обязательство Европейского совета по удовлетворению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. (...) Евросовет остается приверженным удовлетворению этих финансовых потребностей Украины. И именно в этом контексте Евросовет призвал Еврокомиссию предложить варианты. В этом отношении президент фон дер Ляйен также очень четко высказалась в вопросе, который ей был адресован на пресс-конференции Евросовета, где она сказала, что, конечно, всегда есть другие варианты, чем использование обездвиженных активов, но основной фокус все еще на обездвиженных активах

- сказала Пиньо.

На уточнение, какие же могут быть другие варианты, пресс-секретарь Еврокомиссии указала: "Именно это мы и предложим в этом документе с вариантами, и мы рассмотрим, какие могут быть другие варианты, хотя на самом деле основное внимание должно оставаться на использовании обездвиженных активов".

Напомним

Как сообщало Politico, ЕС рассматривает план привлечения десятков миллиардов евро общего долга, чтобы оказать поддержку Украине. Это происходит после того, как Бельгия заблокировала использование замороженных российских активов для финансовой помощи.

Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет

Юлия Шрамко

