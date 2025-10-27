Для обеспечения поддержки Украины фокус все еще на российских активах - Еврокомиссия
Киев • УНН
Еврокомиссия будет предлагать другие варианты поддержки Украины после того, как саммит ЕС не смог согласовать "репарационный кредит". Основное внимание остается на замороженных российских активах, сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.
Европейская комиссия собирается предложить другие варианты поддержки Украины в соответствующем документе, после того как на саммите ЕС не смогли согласовать "репарационный кредит" и после просьбы Евросовета предоставить варианты, но в фокусе все еще замороженные российские активы, сообщила во время брифинга в понедельник пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.
Стоит напомнить, прежде всего, что в выводах Европейского совета прошлого четверга есть четкое обязательство Европейского совета по удовлетворению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. (...) Евросовет остается приверженным удовлетворению этих финансовых потребностей Украины. И именно в этом контексте Евросовет призвал Еврокомиссию предложить варианты. В этом отношении президент фон дер Ляйен также очень четко высказалась в вопросе, который ей был адресован на пресс-конференции Евросовета, где она сказала, что, конечно, всегда есть другие варианты, чем использование обездвиженных активов, но основной фокус все еще на обездвиженных активах
На уточнение, какие же могут быть другие варианты, пресс-секретарь Еврокомиссии указала: "Именно это мы и предложим в этом документе с вариантами, и мы рассмотрим, какие могут быть другие варианты, хотя на самом деле основное внимание должно оставаться на использовании обездвиженных активов".
Напомним
Как сообщало Politico, ЕС рассматривает план привлечения десятков миллиардов евро общего долга, чтобы оказать поддержку Украине. Это происходит после того, как Бельгия заблокировала использование замороженных российских активов для финансовой помощи.
