Брюссель рассматривает высказанные на саммите ЕС опасения по поводу "репарационного кредита" для Украины - Еврокомиссия

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Европейская комиссия изучает обеспокоенность лидеров ЕС по поводу "репарационного кредита" для Украины, в частности те, которые высказал премьер-министр Бельгии. Это касается использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Брюссель рассматривает высказанные на саммите ЕС опасения по поводу "репарационного кредита" для Украины - Еврокомиссия

Европейская комиссия "рассматривает" обеспокоенность, высказанную на саммите лидеров ЕС на прошлой неделе относительно "репарационного кредита", для решения вопроса поддержки Украины, сообщила во время брифинга во вторник пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.

Детали

"Мы выслушали обеспокоенность, в частности, высказанную на уровне лидеров на заседании Европейского совета на прошлой неделе. (...) Мы рассматриваем эти вопросы, мы рассматриваем эти обеспокоенности и стараемся убедиться, что можем предложить что-то, что успокоит" их, сказала Пиньо.

По ее словам, "есть ряд принципов, которые были повторены, в частности самой президентом, относительно… уважения к международному праву, это абсолютно критически важно".

"И поэтому именно в рамках этого… мы рассматриваем это и стараемся убедиться, что отреагируем на обеспокоенности, которые были подняты, и вопросы, которые были подняты, в частности, премьер-министром Бельгии на прошлой неделе", - указала Пиньо.

Для обеспечения поддержки Украины фокус все еще на российских активах - Еврокомиссия27.10.25, 16:10 • 3148 просмотров

Напомним

На саммите ЕС 23 октября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял бескомпромиссную позицию относительно использования замороженных российских активов, которые предлагалось направить на "репарационный кредит" для Украины. Это привело к остановке планов, над которыми еврочиновники работали месяцами.

Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет25.10.25, 15:00 • 6457 просмотров

До саммита Европейская комиссия предлагала использовать активы российского центробанка, замороженные в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в ответ на войну для финансирования "репарационного кредита" для Украины.

Ранее называлась цифра в 140 млрд евро. Однако пресса узнала о возможных дополнительных 25 миллиардах.

Юлия Шрамко

