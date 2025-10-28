Брюссель рассматривает высказанные на саммите ЕС опасения по поводу "репарационного кредита" для Украины - Еврокомиссия

Европейская комиссия "рассматривает" обеспокоенность, высказанную на саммите лидеров ЕС на прошлой неделе относительно "репарационного кредита", для решения вопроса поддержки Украины, сообщила во время брифинга во вторник пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.

Детали

"Мы выслушали обеспокоенность, в частности, высказанную на уровне лидеров на заседании Европейского совета на прошлой неделе. (...) Мы рассматриваем эти вопросы, мы рассматриваем эти обеспокоенности и стараемся убедиться, что можем предложить что-то, что успокоит" их, сказала Пиньо.

По ее словам, "есть ряд принципов, которые были повторены, в частности самой президентом, относительно… уважения к международному праву, это абсолютно критически важно".

"И поэтому именно в рамках этого… мы рассматриваем это и стараемся убедиться, что отреагируем на обеспокоенности, которые были подняты, и вопросы, которые были подняты, в частности, премьер-министром Бельгии на прошлой неделе", - указала Пиньо.

Напомним

На саммите ЕС 23 октября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял бескомпромиссную позицию относительно использования замороженных российских активов, которые предлагалось направить на "репарационный кредит" для Украины. Это привело к остановке планов, над которыми еврочиновники работали месяцами.

До саммита Европейская комиссия предлагала использовать активы российского центробанка, замороженные в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в ответ на войну для финансирования "репарационного кредита" для Украины.

Ранее называлась цифра в 140 млрд евро. Однако пресса узнала о возможных дополнительных 25 миллиардах.