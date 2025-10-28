Брюссель рассматривает высказанные на саммите ЕС опасения по поводу "репарационного кредита" для Украины - Еврокомиссия
Киев • УНН
Европейская комиссия изучает обеспокоенность лидеров ЕС по поводу "репарационного кредита" для Украины, в частности те, которые высказал премьер-министр Бельгии. Это касается использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Европейская комиссия "рассматривает" обеспокоенность, высказанную на саммите лидеров ЕС на прошлой неделе относительно "репарационного кредита", для решения вопроса поддержки Украины, сообщила во время брифинга во вторник пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.
Детали
"Мы выслушали обеспокоенность, в частности, высказанную на уровне лидеров на заседании Европейского совета на прошлой неделе. (...) Мы рассматриваем эти вопросы, мы рассматриваем эти обеспокоенности и стараемся убедиться, что можем предложить что-то, что успокоит" их, сказала Пиньо.
По ее словам, "есть ряд принципов, которые были повторены, в частности самой президентом, относительно… уважения к международному праву, это абсолютно критически важно".
"И поэтому именно в рамках этого… мы рассматриваем это и стараемся убедиться, что отреагируем на обеспокоенности, которые были подняты, и вопросы, которые были подняты, в частности, премьер-министром Бельгии на прошлой неделе", - указала Пиньо.
Для обеспечения поддержки Украины фокус все еще на российских активах - Еврокомиссия27.10.25, 16:10 • 3148 просмотров
Напомним
На саммите ЕС 23 октября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял бескомпромиссную позицию относительно использования замороженных российских активов, которые предлагалось направить на "репарационный кредит" для Украины. Это привело к остановке планов, над которыми еврочиновники работали месяцами.
Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет25.10.25, 15:00 • 6457 просмотров
До саммита Европейская комиссия предлагала использовать активы российского центробанка, замороженные в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в ответ на войну для финансирования "репарационного кредита" для Украины.
Ранее называлась цифра в 140 млрд евро. Однако пресса узнала о возможных дополнительных 25 миллиардах.