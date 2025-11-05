Еврокомиссия рассматривает еще два варианта в дополнение к заблокированному "репарационному кредиту" для Украины - СМИ

ukenru
Эксклюзив
13:23 • 13136 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 15118 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 17297 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 23440 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 21188 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 20603 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 17964 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 35382 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32615 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 54253 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 22757 просмотра
Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"Photo09:17 • 5298 просмотра
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters10:59 • 10040 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 23190 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 18846 просмотра
публикации
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций15:03 • 936 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
13:23 • 13137 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 19238 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 23604 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается10:32 • 23441 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Йонас Гар Стере
Метте Фредериксен
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Венгрия
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 2348 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 23111 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 33678 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 47133 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 49586 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Хранитель

Еврокомиссия рассматривает еще два варианта в дополнение к заблокированному "репарационному кредиту" для Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Европейская комиссия рассматривает возможность покрытия дефицита финансирования Украины за счет средств, привлеченных из общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов. Эти варианты дополняют предложение использования обездвиженных суверенных российских активов объемом 140 миллиардов евро.

Еврокомиссия рассматривает еще два варианта в дополнение к заблокированному "репарационному кредиту" для Украины - СМИ

Европейская комиссия рассматривает возможность покрытия дефицита финансирования Украины за счет средств, привлеченных из общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов, со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Эти два варианта, которые будут изложены в "документе о вариантах" Еврокомиссии для Украины, который будет разослан в столицы в ближайшие недели, дополняют так называемый вариант "репарационного кредита", пишет издание.

Брюссель рассматривает высказанные на саммите ЕС опасения по поводу "репарационного кредита" для Украины - Еврокомиссия28.10.25, 14:14 • 3151 просмотр

Последнее предложение предусматривает использование обездвиженных суверенных российских активов объемом 140 миллиардов евро, хранящихся в брюссельской клиринговой компании Euroclear, для Украины.

"Репарационный кредит" является лучшим вариантом поддержки Украины, несмотря на отказ Бельгии поддержать эту схему на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в октябре, сообщили источники.

Многие страны-члены ЕС, включая Германию и страны Балтии, разделяют это мнение.

Бельгии удалось смягчить выводы Совета ЕС в прошлом месяце, в результате чего Еврокомиссии было поручено разработать "варианты" поддержки финансовых потребностей Украины, в которых конкретно не упоминалось использование российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Для обеспечения поддержки Украины фокус все еще на российских активах - Еврокомиссия27.10.25, 16:10 • 3396 просмотров

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пообещал заблокировать схему "репарационного кредита", если другие государства-члены не разделят правовые и финансовые риски, связанные с кредитом, а другие страны ЕС не будут использовать российские суверенные активы, находящиеся в их юрисдикциях, наряду с Бельгией.

По оценкам Еврокомиссии, в ЕС вне Бельгии находятся российские суверенные активы на сумму 25 миллиардов евро. Германия, Франция и Люксембург, как предполагается, также владеют частью этих активов.

Брюссель рассматривает дополнительные 25 млрд евро активов рф по всему ЕС в рамках "репарационного кредита" для Украины - Politico17.10.25, 12:35 • 3816 просмотров

Де Вевер также выдвинул идею использования общего долга для поддержки Украины после заседания Совета ЕС в прошлом месяце.

Описанная в документе Еврокомиссии возможность совместного заимствования не будет направлена на обеспечение кредита за счет собственного долгосрочного бюджета ЕС, поскольку для этого недостаточно свободных средств, заявили источники, знакомые с ситуацией.

Документ с вариантами все еще рассматривается и может измениться, добавили они.

Международный валютный фонд оценивает дефицит бюджета Украины примерно в 65 миллиардов долларов (55 миллиардов евро) на 2026 и 2027 годы. Собственные оценки Еврокомиссии основываются на оценках МВФ.

По данным источников, Еврокомиссия и бельгийские официальные лица планируют провести технические переговоры по репарационному кредиту в пятницу.

Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico05.11.25, 09:17 • 17962 просмотра

Политические переговоры на высоком уровне пока не планируются, но могут состояться в ближайшем будущем.

Следующая встреча лидеров ЕС должна состояться в Брюсселе 18-19 декабря.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Международный валютный фонд
Euroclear
Европейская комиссия
Европейский Союз
Люксембург
Франция
Бельгия
Германия
Украина