Еврокомиссия рассматривает еще два варианта в дополнение к заблокированному "репарационному кредиту" для Украины - СМИ

Европейская комиссия рассматривает возможность покрытия дефицита финансирования Украины за счет средств, привлеченных из общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов, со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Эти два варианта, которые будут изложены в "документе о вариантах" Еврокомиссии для Украины, который будет разослан в столицы в ближайшие недели, дополняют так называемый вариант "репарационного кредита", пишет издание.

Последнее предложение предусматривает использование обездвиженных суверенных российских активов объемом 140 миллиардов евро, хранящихся в брюссельской клиринговой компании Euroclear, для Украины.

"Репарационный кредит" является лучшим вариантом поддержки Украины, несмотря на отказ Бельгии поддержать эту схему на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в октябре, сообщили источники.

Многие страны-члены ЕС, включая Германию и страны Балтии, разделяют это мнение.

Бельгии удалось смягчить выводы Совета ЕС в прошлом месяце, в результате чего Еврокомиссии было поручено разработать "варианты" поддержки финансовых потребностей Украины, в которых конкретно не упоминалось использование российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пообещал заблокировать схему "репарационного кредита", если другие государства-члены не разделят правовые и финансовые риски, связанные с кредитом, а другие страны ЕС не будут использовать российские суверенные активы, находящиеся в их юрисдикциях, наряду с Бельгией.

По оценкам Еврокомиссии, в ЕС вне Бельгии находятся российские суверенные активы на сумму 25 миллиардов евро. Германия, Франция и Люксембург, как предполагается, также владеют частью этих активов.

Де Вевер также выдвинул идею использования общего долга для поддержки Украины после заседания Совета ЕС в прошлом месяце.

Описанная в документе Еврокомиссии возможность совместного заимствования не будет направлена на обеспечение кредита за счет собственного долгосрочного бюджета ЕС, поскольку для этого недостаточно свободных средств, заявили источники, знакомые с ситуацией.

Документ с вариантами все еще рассматривается и может измениться, добавили они.

Международный валютный фонд оценивает дефицит бюджета Украины примерно в 65 миллиардов долларов (55 миллиардов евро) на 2026 и 2027 годы. Собственные оценки Еврокомиссии основываются на оценках МВФ.

По данным источников, Еврокомиссия и бельгийские официальные лица планируют провести технические переговоры по репарационному кредиту в пятницу.

Политические переговоры на высоком уровне пока не планируются, но могут состояться в ближайшем будущем.

Следующая встреча лидеров ЕС должна состояться в Брюсселе 18-19 декабря.