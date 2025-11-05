Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico

ukenru
4 ноября, 23:11 • 20225 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 23498 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 49647 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 38089 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 37310 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 34830 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 49945 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 45142 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 19638 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18713 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский заслушал доклад Мадяра о развитии Сил беспилотных систем ВСУPhotoVideo4 ноября, 21:29 • 14468 просмотра
На фронте зафиксировано 144 боестолкновения: ВСУ обезвредили более сотни оккупантов на Покровском направлении4 ноября, 21:57 • 5522 просмотра
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState5 ноября, 00:48 • 14114 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина5 ноября, 01:11 • 17673 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo02:29 • 14338 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 49949 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 46147 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 45148 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 64097 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 62133 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Марк Карни
Музыкант
Си Цзиньпин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Покровск
Венесуэла
Филиппины
Реклама
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 25872 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 39892 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 42858 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 38125 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 41984 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Financial Times
Нью-Йорк Таймс

Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Еврокомиссия и бельгийское правительство встретятся для преодоления политического тупика по использованию замороженных российских активов. Бельгия не спешит одобрять план из-за опасений финансовых и юридических рисков, требуя гарантий и распределения рисков с другими странами ЕС.

Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico

Высшее руководство Европейской комиссии и бельгийского правительства встретятся в пятницу, чтобы попытаться преодолеть политический тупик, связанный с использованием замороженных российских государственных активов для финансирования "репарационного кредита" Украине в размере 140 миллиардов евро, со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Бельгия не спешит одобрять план, предложенный Еврокомиссией как способ использования российских санкционированных средств для поддержки Украины без их окончательного изъятия, тогда как эти средства хранятся в брюссельской финансовой компании Euroclear.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер опасается, что его правительству придется выплачивать москве миллиарды, если армия кремлевских юристов подаст в суд на эту инициативу. На встрече лидеров ЕС в октябре де Вевер потребовал от лидеров ЕС более надежных гарантий защиты своей страны от финансовых и юридических рисков, которые могут возникнуть в связи с этой инициативой.

Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет25.10.25, 15:00 • 6602 просмотра

Пятничное решающее заседание следует за тем, как во вторник заместители министров финансов стран блока не смогли достичь прогресса в переговорах по "репарационному кредиту". Еврокомиссия предупредила, что время истекает.

"Чем дольше мы будем тянуть, тем сложнее будет. Это может поставить под сомнение возможные промежуточные решения", - заявил во вторник журналистам в болгарской столице Софии еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Украина столкнется с дефицитом бюджета в следующем году, если деньги не поступят до весны, пишет издание. Еврокомиссия предупреждает правительство ЕС, что без соглашения об использовании российских активов им придется поддерживать Киев собственными средствами, а это мало кого привлекает после того, как пандемия обрушила национальные бюджеты.

"Как мы получим 140 миллиардов евро из европейских бюджетов в это время года? - задал вопрос заместитель министра финансов, выразивший недовольство действиями Бельгии. - Нет никакого способа".

Еврокомиссия представит Бельгии меморандум об альтернативных вариантах финансирования Украины, которые включают заимствования ЕС. Есть надежда, что де Вевер, который также испытывает финансовые трудности, смягчится, увидев отсутствие других жизнеспособных вариантов, пишет издание.

Требования Бельгии

Со своей стороны, де Вевер изложил, что необходимо для того, чтобы Бельгия поддержала этот план.

Во-первых, Бельгия хочет устранить угрозу вето Венгрии или другой страны на санкции.

Каждые шесть месяцев ЕС должен единогласно продлевать действие своих санкций против россии, что означает, что любая дружественная кремлю страна, например Венгрия или Словакия, может разморозить российские активы и заставить Euroclear перевести все санкционированные средства обратно кремлю, объясняет издание.

Еврокомиссия работает над аннулированием вето, чтобы обеспечить Бельгии необходимую ей долгосрочную уверенность в этом вопросе, пишет издание.

Во-вторых, Бельгия хочет, чтобы другие страны ЕС разделили риск.

Еврокомиссия неоднократно заявляла, что Украина должна начать выплачивать кредит в 140 миллиардов евро только после того, как россия прекратит войну и выплатит репарации. Однако бельгийцы хотят, чтобы страны ЕС предоставили финансовые гарантии по кредиту, если россия прекратит войну и потребует вернуть свои активы, или если юристы кремля убедят суд в необходимости возврата средств москве.

Даже если все страны ЕС предоставят национальные гарантии, Бельгия хочет быть уверена в том, что любые выплаты будут произведены немедленно. Еврокомиссия предположила, что может предоставить кредит любой стране, которая испытывает трудности с предоставлением средств в любой момент. Но такой подход увеличит долг страны, что является непопулярным для таких стран, как Франция и Италия, указывает издание.

И наконец, Бельгия призывает Еврокомиссию рассмотреть возможность использования текущего семилетнего бюджета ЕС в качестве гарантии кредита, а не полагаться на национальные правительства.

Теоретически Еврокомиссия, как отмечается, могла бы использовать для этого часть денежного буфера, который называется резервом, заложенным в бюджете ЕС. Эта идея имеет смысл после представления нового бюджета в 2028 году. Однако пока неясно, хватит ли резерва для текущего уровня.

Премьер Бельгии заблокировал использование замороженных активов РФ для Украины - Politico23.10.25, 17:52 • 5818 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Барт Де Вевер
Euroclear
Европейская комиссия
Франция
Бельгия
Италия
Словакия
Венгрия
Украина