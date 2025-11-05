Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico

Высшее руководство Европейской комиссии и бельгийского правительства встретятся в пятницу, чтобы попытаться преодолеть политический тупик, связанный с использованием замороженных российских государственных активов для финансирования "репарационного кредита" Украине в размере 140 миллиардов евро, со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Бельгия не спешит одобрять план, предложенный Еврокомиссией как способ использования российских санкционированных средств для поддержки Украины без их окончательного изъятия, тогда как эти средства хранятся в брюссельской финансовой компании Euroclear.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер опасается, что его правительству придется выплачивать москве миллиарды, если армия кремлевских юристов подаст в суд на эту инициативу. На встрече лидеров ЕС в октябре де Вевер потребовал от лидеров ЕС более надежных гарантий защиты своей страны от финансовых и юридических рисков, которые могут возникнуть в связи с этой инициативой.

Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет

Пятничное решающее заседание следует за тем, как во вторник заместители министров финансов стран блока не смогли достичь прогресса в переговорах по "репарационному кредиту". Еврокомиссия предупредила, что время истекает.

"Чем дольше мы будем тянуть, тем сложнее будет. Это может поставить под сомнение возможные промежуточные решения", - заявил во вторник журналистам в болгарской столице Софии еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Украина столкнется с дефицитом бюджета в следующем году, если деньги не поступят до весны, пишет издание. Еврокомиссия предупреждает правительство ЕС, что без соглашения об использовании российских активов им придется поддерживать Киев собственными средствами, а это мало кого привлекает после того, как пандемия обрушила национальные бюджеты.

"Как мы получим 140 миллиардов евро из европейских бюджетов в это время года? - задал вопрос заместитель министра финансов, выразивший недовольство действиями Бельгии. - Нет никакого способа".

Еврокомиссия представит Бельгии меморандум об альтернативных вариантах финансирования Украины, которые включают заимствования ЕС. Есть надежда, что де Вевер, который также испытывает финансовые трудности, смягчится, увидев отсутствие других жизнеспособных вариантов, пишет издание.

Требования Бельгии

Со своей стороны, де Вевер изложил, что необходимо для того, чтобы Бельгия поддержала этот план.

Во-первых, Бельгия хочет устранить угрозу вето Венгрии или другой страны на санкции.

Каждые шесть месяцев ЕС должен единогласно продлевать действие своих санкций против россии, что означает, что любая дружественная кремлю страна, например Венгрия или Словакия, может разморозить российские активы и заставить Euroclear перевести все санкционированные средства обратно кремлю, объясняет издание.

Еврокомиссия работает над аннулированием вето, чтобы обеспечить Бельгии необходимую ей долгосрочную уверенность в этом вопросе, пишет издание.

Во-вторых, Бельгия хочет, чтобы другие страны ЕС разделили риск.

Еврокомиссия неоднократно заявляла, что Украина должна начать выплачивать кредит в 140 миллиардов евро только после того, как россия прекратит войну и выплатит репарации. Однако бельгийцы хотят, чтобы страны ЕС предоставили финансовые гарантии по кредиту, если россия прекратит войну и потребует вернуть свои активы, или если юристы кремля убедят суд в необходимости возврата средств москве.

Даже если все страны ЕС предоставят национальные гарантии, Бельгия хочет быть уверена в том, что любые выплаты будут произведены немедленно. Еврокомиссия предположила, что может предоставить кредит любой стране, которая испытывает трудности с предоставлением средств в любой момент. Но такой подход увеличит долг страны, что является непопулярным для таких стран, как Франция и Италия, указывает издание.

И наконец, Бельгия призывает Еврокомиссию рассмотреть возможность использования текущего семилетнего бюджета ЕС в качестве гарантии кредита, а не полагаться на национальные правительства.

Теоретически Еврокомиссия, как отмечается, могла бы использовать для этого часть денежного буфера, который называется резервом, заложенным в бюджете ЕС. Эта идея имеет смысл после представления нового бюджета в 2028 году. Однако пока неясно, хватит ли резерва для текущего уровня.

Премьер Бельгии заблокировал использование замороженных активов РФ для Украины - Politico