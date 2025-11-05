ukenru
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico

Київ • УНН

Єврокомісія та бельгійський уряд зустрінуться для подолання політичної безвиході щодо використання заморожених російських активів. Бельгія не поспішає схвалювати план через побоювання фінансових та юридичних ризиків, вимагаючи гарантій та розподілу ризиків з іншими країнами ЄС.

Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico

Найвище керівництво Європейської комісії та бельгійського уряду зустрінуться в п'ятницю, щоб спробувати подолати політичну безвихідь, пов'язану з використанням заморожених російських державних активів для фінансування "репараційного кредиту" Україні обсягом 140 мільярдів євро, з посиланням на двох високопосадовців ЄС повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Бельгія не поспішає схвалювати план, запропонований Єврокомісією як спосіб використання російських санкціонованих коштів для підтримки України без їх остаточного вилучення, тоді як ці кошти зберігаються в брюссельській фінансовій компанії Euroclear.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер побоюється, що його уряду доведеться сплачувати москві мільярди, якщо армія кремлівських юристів подасть до суду на цю ініціативу. На зустрічі лідерів ЄС у жовтні де Вевер зажадав від лідерів ЄС більш надійних гарантій захисту своєї країни від фінансових та юридичних ризиків, які можуть виникнути у зв'язку з цією ініціативою.

П'ятничне вирішальне засідання слідує за тим, як у вівторок заступники міністрів фінансів країн блоку не змогли досягти прогресу в переговорах щодо "репараційного кредиту". Єврокомісія попередила, що час закінчується.

"Чим довше ми тягтимемо, тим складніше буде. Це може поставити під сумнів можливі проміжні рішення", - заявив у вівторок журналістам у болгарській столиці Софії єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету наступного року, якщо гроші не надійдуть до весни, пише видання. Єврокомісія попереджає уряд ЄС, що без угоди про використання російських активів їм доведеться підтримувати Київ власними коштами, а це мало кого приваблює після того, як пандемія обрушила національні бюджети.

"Як ми отримаємо 140 мільярдів євро з європейських бюджетів цієї пори року? - поставив запитання заступник міністра фінансів, який висловив невдоволення діями Бельгії. - Немає жодного способу".

Єврокомісія представить Бельгії меморандум про альтернативні варіанти фінансування України, які включають запозичення ЄС. Є надія, що де Вевер, який також зазнає фінансових труднощів, пом'якшиться, побачивши відсутність інших життєздатних варіантів, пише видання.

Вимоги Бельгії

Зі свого боку, де Вевер виклав, що необхідно для того, щоб Бельгія підтримала цей план.

По-перше, Бельгія хоче усунути загрозу вето Угорщини чи іншої країни на санкції.

Кожні шість місяців ЄС має одноголосно продовжувати дію своїх санкцій проти росії, що означає, що будь-яка дружня кремлю країна, наприклад Угорщина чи Словаччина, може розморозити російські активи та змусити Euroclear перевести всі санкціоновані кошти назад кремлю, пояснює видання.

Єврокомісія працює над анулювати вето, щоб забезпечити Бельгії необхідну їй довгострокову впевненість у цьому питанні, пише видання.

По-друге, Бельгія хоче, щоб інші країни ЄС розділили ризик.

Єврокомісія неодноразово заявляла, що Україна має почати виплачувати кредит у 140 мільярдів євро лише після того, як росія припинить війну та виплатить репарації. Проте бельгійці хочуть, щоб країни ЄС надали фінансові гарантії по кредиту, якщо росія припинить війну і вимагатиме повернути свої активи, або якщо юристи кремля переконають суд у необхідності повернення коштів москві.

Навіть якщо всі країни ЄС нададуть національні гарантії, Бельгія хоче бути впевнена в тому, що будь-які виплати будуть здійснені негайно. Єврокомісія припустила, що може надати кредит будь-якій країні, яка має труднощі з наданням коштів у будь-який момент. Але такий підхід збільшить борг країни, що є непопулярним для таких країн, як Франція та Італія, вказує видання.

І нарешті, Бельгія закликає Єврокомісію розглянути можливість використання поточного семирічного бюджету ЄС як гарантію кредиту, а не покладатися на національні уряди.

Теоретично Єврокомісія, як зауважується, могла б використовувати для цього частину грошового буфера, який називається резервом, закладеним у бюджеті ЄС. Ця ідея має сенс після подання нового бюджету у 2028 році. Однак поки що неясно, чи вистачить резерву для поточного рівня.

Юлія Шрамко

