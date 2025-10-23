Премьер Бельгии заблокировал использование замороженных активов РФ для Украины - Politico
Киев • УНН
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял бескомпромиссную позицию по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Это привело к остановке планов, над которыми чиновники работали месяцами.
Вопреки ожиданиям прорыва в открытии прав на использование миллиардов замороженных активов РФ в пользу Украины, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял бескомпромиссную позицию. И, как пишет Politico, планы сдвига в этом деле сейчас «в тупике», передает УНН.
Подробности
Укрепление Украины за счет замороженных активов РФ — планы, над которыми чиновники разных стран работали месяцами. В последнее время переговорные делегации возлагали большие надежды, что в эти дни, в октябре, будут созданы условия для исторического прорыва в вопросе направления миллиардов замороженных средств РФ для помощи Украине.
Однако эти ожидания были разрушены после того, как премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял бескомпромиссную позицию по этому вопросу во время закрытых переговоров.
Это привело к тому, что планы, над которыми чиновники работали месяцами, «оказались в тупике», — добавляет издание.
Также Politico пишет, что Бельгия, которая является местом расположения Euroclear и особенно уязвима к юридическим рискам, связанным с этим планом, призывает к распределению рисков и совместной ответственности за возврат средств, если до этого дойдет дело.
Напомним
Президент Зеленский обратился к европейским лидерам с призывом как можно скорее принять решение по замороженным российским активам. Он подчеркнул, что предложенный механизм является законным и справедливым.
