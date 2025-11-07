Европа столкнется с миллиардными потерями без согласования репарационного кредита для Украины - FT

Страны ЕС будут вынуждены выплачивать до 5,6 млрд евро процентных платежей в год, если 140 млрд евро для Украины, обеспеченных активами россии, не будут согласованы. Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Европейская комиссия направила в столицы ЕС документ, в котором подчеркиваются финансовые последствия, если обеспеченный замороженными средствами россии, кредитный пакет 140 млрд евро для Украины не будет согласован.

В документе говорится, что если план кредита Украине на средства рф останется нерассмотренным, тогда выбор будет таков:

27 государств-членов блока должны либо разрешить совместные заимствования, которые перегрузят и без того напряженные национальные бюджеты миллиардами новых обязательств;

либо - предоставить Украине прямые гранты на общую сумму 140 миллиардов евро.

Оба варианта "потенциально потребуют фискальных корректировок в некоторых государствах-членах" и "непосредственно повлияют на их дефицит и долг".

Согласно оценкам комиссии, стоимость обслуживания совместного займа составит до 5,6 млрд евро в год после того, как будет заимствована и предоставлена Украине вся сумма в 140 млрд евро. Причем Франция, имеющая большой долг, оплатит почти 1 млрд евро из этой суммы.

Документ также добавляет, что Италия внесла бы 675 млн евро, а Бельгия, которая уже сейчас борется за принятие государственного бюджета на следующий год, взяла бы на себя почти 200 млн евро в год в виде процентных выплат.

В документе комиссии также содержится предупреждение, что заем в размере 140 млрд евро может иметь "потенциальные последствия как для поглощения рынка, так и, в частности, для ставки, которую Союз в целом будет платить за свои займы".

Бельгии предоставят гарантии?

Financial Times отмечает, что заблокированный Бельгией в прошлом месяце план предусматривал лишь временные "условные обязательства" для государств-членов по гарантированию займа Украине, прежде чем соответствующая передача средств будет учтена в совместном бюджете ЕС в 2028 году.

Документ с вариантами решений сейчас обсуждается государствами-членами. Это происходит накануне саммита в декабре 2025 года. По словам чиновников, декабрь является окончательным сроком для согласования финансового плана поддержки Украины. Некоторые вопросы, беспокоящие Бельгию, могут быть решены, пишет издание, если правительство европейской страны согласится на соответствующие предложения решений.

ЕС ищет выход из правовой коллизии

Ключевым условием использования российских активов будет "их дальнейшая иммобилизация" и необходимость найти правовую структуру, которая позволит замораживать активы дольше, чем существующие шестимесячные периоды, которые должны постоянно возобновляться согласно санкционному законодательству ЕС.

Бельгия опасается, что если страна ЕС наложит вето на решение о продлении санкций, иммобилизующих активы, тогда произойдет следующее:

россия, вероятно, может вернуть средства и заставить столицы ЕС оплатить полную сумму кредита - говорится в материале Financial Times.

Напомним

УНН сообщал, что Европейский Союз готовится использовать замороженные российские государственные активы стоимостью 140 млрд евро для финансирования крупного кредита Украине.

Европейская комиссия рассматривает возможность покрытия дефицита финансирования Украины за счет средств, привлеченных из общего долга ЕС и двусторонних грантов государств-членов. Эти варианты дополняют предложение использования обездвиженных суверенных российских активов объемом 140 миллиардов евро.

Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico