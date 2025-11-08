ЄС та Бельгія не досягли прориву у переговорах щодо "репараційного кредиту" для України - ЗМІ

Представники ЄС та уряду Бельгії за підсумками зустрічі у п'ятницю не змогли вийти з глухого кута щодо використання заморожених російських активів для України, які пропонується використати для "репараційного кредиту". Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Представники ЄС та бельгійського уряду не змогли вийти з глухого кута, пов'язаного з пропозицією використовувати заморожені російські активи для фінансування відновлення України протягом наступних двох років - ідеться у публікації.

Деталі

У п'ятницю відбулася технічна зустріч між Єврокомісією та кабінетами прем'єр-міністра королівства Барта де Вевера та міністра закордонних справ Максима Прево.

За словами джерел, ознайомлених з ситуацією, у бельгійському уряді зростає стурбованість відсутністю альтернативних пропозицій з боку Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

ЄС наполягає на плані використання 140 мільярдів євро заморожених російських активів, які зберігаються у бельгійському фінансовому репозитарії Euroclear.

Проте уряд Бельгії стверджує, що ризики, пов'язані з безпрецедентною операцією, дуже значні, і вимагає юридичних гарантій того, що він не нестиме відповідальності за непередбачені наслідки. Воно також побоюється заходів у відповідь з боку росії.

Бельгія вважає, що вона буде обтяжена дорогими судовими процесами, якщо росія або її партнери висунуть позов за використання активів після закінчення війни.

Єврокомісія шукає способи зберегти стабільне фінансування України до 2026 року, оскільки витрати, пов'язані з війною, зросли через припинення підтримки з боку США після вступу на посаду президента Дональда Трампа.

У жовтні лідери ЄС домовилися переглянути це питання та ухвалити остаточне рішення у грудні після вивчення альтернативних варіантів. Поки що перегляд не переконав бельгійську сторону, вказує видання.

"Ми очікуємо, що всі можливі варіанти будуть детально опрацьовані та представлені на наступному засіданні Євроради. Усі варіанти мають бути на столі", - повідомило джерело Euronews.

"Для Бельгії важливо, щоб були вивчені всі варіанти. Кожен можливий підхід має бути вивчений з усією ретельністю та прозорістю, щоб забезпечити найкраще рішення. Чесно кажучи, ми все ще чекаємо на інші варіанти, які повинна була представити Європейська комісія, як було вирішено на засіданні Євроради в жовтні", - сказав він Euronews.

На запитання про те, чи не розчарований уряд "явною відсутністю інших варіантів", джерело відповіло: "Поки що ні, але час іде, і ми залишаємося конструктивними".

За його словами, ЄС необхідно "колективно" ухвалити найкраще рішення.

"Ви не зможете ухвалити оптимальне рішення, якщо у вас не буде всіх варіантів із їх позитивними та негативними сторонами", - сказало джерело.

Якщо план використання заморожених активів не спрацює, деякі варіанти, які офіційно обговорювалися, включають спільні боргові зобов'язання, двосторонні асигнування від країн-членів або короткостроковий бридж-кредит. Держави-члени визнають, що жоден з цих варіантів не буде таким значним і стабільним, як "репараційний кредит".

Одне з європейських джерел заявило, що все ще очікує, що угоду з бельгійцями буде досягнуто, але визнало, що часу залишається все менше до того, як лідери ЄС не зберуться в Брюсселі в грудні на останню зустріч Євроради цього року, пише видання.

Доповнення

США повністю підтримують використання ЄС заморожених російських активів як інструменту для підтримки України та припинення війни з росією.