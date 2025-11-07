Міністр оборони Німеччини припустив можливість зв'язку дронів над Бельгією з російськими активами

Спостереження дронів над Бельгією можуть бути пов'язані з обговореннями щодо використання заморожених російських активів, припустив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що неодноразові спостереження безпілотників над Бельгією цього тижня, "ймовірно, пов'язані з боротьбою щодо використання заморожених російських активів, які знаходяться в Бельгії", про що повідомив Reuters.

Раніше у своїй різкій промові Пісторіус також попередив, що росія продовжує прагнути "сіяти сумніви, розділяти нас і впливати на вибори", і що "це вже не абстрактні сценарії", на тлі того, як росія "не відступить від своїх спроб насильно перекроїти кордони".

Минулого місяця лідери ЄС не змогли домовитися про "репараційний кредит" для України обсягом 140 млрд євро, який мав бути забезпечений замороженими російськими активами.

Лідерам потрібна згода Бельгії, де в Euroclear зберігаються активи російського центробанку на суму 183 млрд євро - 86% усіх російських державних активів у ЄС та дві третини від загального обсягу активів у світі.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив минулого місяця, що головна проблема полягає в тому, як гарантувати негайну доступність коштів у разі виникнення проблем.

"Якщо ви хочете це зробити, нам доведеться діяти спільно. Ми хочемо гарантій, що у разі потреби повернення коштів кожна держава-член зробить свій внесок. Наслідки можуть бути лише для Бельгії", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про перебіг переговорів з Бельгією, заступник головного речника Єврокомісії Улоф Гілл заявив сьогодні, що "оновленої інформації щодо термінів немає", але виконавчий орган ЄС "прагне подати варіанти якнайшвидше, щоб рішення щодо них були ухвалені Європейською радою у грудні".

