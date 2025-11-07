Міністр оборони Німеччини припустив можливість зв'язку дронів над Бельгією з російськими активами

ukenru
11:23 • 8918 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 27334 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 28118 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 33025 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 27803 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 29311 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29468 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32705 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 70508 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58805 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 19738 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 15976 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 22737 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 11325 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 7156 перегляди
Публікації
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 1860 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:48 • 27312 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
09:46 • 28096 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 33004 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 70501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Музикант
Олександр Сирський
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 5730 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 11329 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 22740 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 15979 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 19742 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Ракетна система С-400
Дипломатка

Міністр оборони Німеччини припустив можливість зв'язку дронів над Бельгією з російськими активами

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що спостереження дронів над Бельгією можуть бути пов'язані з обговореннями щодо використання заморожених російських активів. У Бельгії зберігається 183 млрд євро російських активів, що становить більшу частину всіх російських державних активів у ЄС.

Міністр оборони Німеччини припустив можливість зв'язку дронів над Бельгією з російськими активами

Спостереження дронів над Бельгією можуть бути пов'язані з обговореннями щодо використання заморожених російських активів, припустив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що неодноразові спостереження безпілотників над Бельгією цього тижня, "ймовірно, пов'язані з боротьбою щодо використання заморожених російських активів, які знаходяться в Бельгії", про що повідомив Reuters.

Раніше у своїй різкій промові Пісторіус також попередив, що росія продовжує прагнути "сіяти сумніви, розділяти нас і впливати на вибори", і що "це вже не абстрактні сценарії", на тлі того, як росія "не відступить від своїх спроб насильно перекроїти кордони".

Минулого місяця лідери ЄС не змогли домовитися про "репараційний кредит" для України обсягом 140 млрд євро, який мав бути забезпечений замороженими російськими активами.

Лідерам потрібна згода Бельгії, де в Euroclear зберігаються активи російського центробанку на суму 183 млрд євро - 86% усіх російських державних активів у ЄС та дві третини від загального обсягу активів у світі.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив минулого місяця, що головна проблема полягає в тому, як гарантувати негайну доступність коштів у разі виникнення проблем.

"Якщо ви хочете це зробити, нам доведеться діяти спільно. Ми хочемо гарантій, що у разі потреби повернення коштів кожна держава-член зробить свій внесок. Наслідки можуть бути лише для Бельгії", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про перебіг переговорів з Бельгією, заступник головного речника Єврокомісії Улоф Гілл заявив сьогодні, що "оновленої інформації щодо термінів немає", але виконавчий орган ЄС "прагне подати варіанти якнайшвидше, щоб рішення щодо них були ухвалені Європейською радою у грудні".

Єврокомісія розглядає ще два варіанти на додачу до заблокованого "репараційного кредиту" для України - ЗМІ05.11.25, 17:03 • 3592 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Барт Де Вевер
Euroclear
Європейська комісія
Європейська рада
Європейський Союз
Борис Пісторіус
Бельгія
Німеччина