Министр обороны Германии предположил возможность связи дронов над Бельгией с российскими активами

Наблюдения дронов над Бельгией могут быть связаны с обсуждениями использования замороженных российских активов, предположил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что неоднократные наблюдения беспилотников над Бельгией на этой неделе "вероятно, связаны с борьбой за использование замороженных российских активов, находящихся в Бельгии", о чем сообщил Reuters.

Ранее в своей резкой речи Писториус также предупредил, что Россия продолжает стремиться "сеять сомнения, разделять нас и влиять на выборы", и что "это уже не абстрактные сценарии", на фоне того, как Россия "не отступит от своих попыток насильственно перекроить границы".

В прошлом месяце лидеры ЕС не смогли договориться о "репарационном кредите" для Украины объемом 140 млрд евро, который должен был быть обеспечен замороженными российскими активами.

Лидерам необходимо согласие Бельгии, где в Euroclear хранятся активы российского центробанка на сумму 183 млрд евро - 86% всех российских государственных активов в ЕС и две трети от общего объема активов в мире.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в прошлом месяце, что главная проблема заключается в том, как гарантировать немедленную доступность средств в случае возникновения проблем.

"Если вы хотите это сделать, нам придется действовать сообща. Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата средств каждое государство-член внесет свой вклад. Последствия могут быть только для Бельгии", - сказал он.

Отвечая на вопрос о ходе переговоров с Бельгией, заместитель главного представителя Еврокомиссии Улоф Гилл заявил сегодня, что "обновленной информации о сроках нет", но исполнительный орган ЕС "стремится представить варианты как можно скорее, чтобы решения по ним были приняты Европейским советом в декабре".

