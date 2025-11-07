Министр обороны Германии предположил возможность связи дронов над Бельгией с российскими активами

ukenru
Эксклюзив
13:59 • 4534 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23 • 12251 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 30840 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 31322 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 35973 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 28508 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 29826 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 29638 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32791 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 70767 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 21658 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 17994 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 24904 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 13361 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 10025 просмотра
публикации
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
13:59 • 4548 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 5274 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:48 • 30856 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
09:46 • 31339 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 35987 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Музыкант
Дональд Трамп
Элвин Брэгг
Александр Бильчук
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 7288 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 13446 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 25002 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 18085 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 21742 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Ми-8
Ракетная система С-400

Министр обороны Германии предположил возможность связи дронов над Бельгией с российскими активами

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что наблюдения дронов над Бельгией могут быть связаны с обсуждениями по использованию замороженных российских активов. В Бельгии хранится 183 млрд евро российских активов, что составляет большую часть всех российских государственных активов в ЕС.

Министр обороны Германии предположил возможность связи дронов над Бельгией с российскими активами

Наблюдения дронов над Бельгией могут быть связаны с обсуждениями использования замороженных российских активов, предположил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что неоднократные наблюдения беспилотников над Бельгией на этой неделе "вероятно, связаны с борьбой за использование замороженных российских активов, находящихся в Бельгии", о чем сообщил Reuters.

Ранее в своей резкой речи Писториус также предупредил, что Россия продолжает стремиться "сеять сомнения, разделять нас и влиять на выборы", и что "это уже не абстрактные сценарии", на фоне того, как Россия "не отступит от своих попыток насильственно перекроить границы".

В прошлом месяце лидеры ЕС не смогли договориться о "репарационном кредите" для Украины объемом 140 млрд евро, который должен был быть обеспечен замороженными российскими активами.

Лидерам необходимо согласие Бельгии, где в Euroclear хранятся активы российского центробанка на сумму 183 млрд евро - 86% всех российских государственных активов в ЕС и две трети от общего объема активов в мире.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в прошлом месяце, что главная проблема заключается в том, как гарантировать немедленную доступность средств в случае возникновения проблем.

"Если вы хотите это сделать, нам придется действовать сообща. Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата средств каждое государство-член внесет свой вклад. Последствия могут быть только для Бельгии", - сказал он.

Отвечая на вопрос о ходе переговоров с Бельгией, заместитель главного представителя Еврокомиссии Улоф Гилл заявил сегодня, что "обновленной информации о сроках нет", но исполнительный орган ЕС "стремится представить варианты как можно скорее, чтобы решения по ним были приняты Европейским советом в декабре".

Еврокомиссия рассматривает еще два варианта в дополнение к заблокированному "репарационному кредиту" для Украины - СМИ05.11.25, 17:03 • 3592 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Барт Де Вевер
Euroclear
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Борис Писториус
Бельгия
Германия