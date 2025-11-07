США підтримують використання ЄС заморожених російських активів для припинення війни
Київ • УНН
Сполучені Штати повністю підтримують використання Європейським Союзом заморожених російських активів для підтримки України. ЄС пропонує використовувати до 185 млрд євро російських суверенних активів, заморожених в Європі, без їх конфіскації.
Деталі
Як пише видання, оскільки Захід прагне посилити тиск на москву, Європейська комісія запропонувала план, який дозволить урядам ЄС використовувати до 185 млрд євро – більшу частину з 210 мільярдів євро російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі, – без їх конфіскації.
Вашингтон абсолютно підтримує ЄС та кроки, які вони зараз вживають, щоб мати змогу використовувати ці активи як інструмент
Наголошується, що після того, як путін ввів війська в Україну у 2022 році, США та їхні союзники заборонили операції з центральним банком та міністерством фінансів росії, що призвело до блокування суверенних російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів.
Європейська пропозиція затримується через занепокоєння Бельгії, де розташована більшість активів.
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не бере участі у дискусіях щодо заморожених активів росії.