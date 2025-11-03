"Я в цих переговорах не беру участі" - Трамп про заморожені активи рф

$42.080.01
48.980.00
ukenru
00:16 • 2900 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 12969 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 23052 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 27349 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 41640 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 47047 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 53012 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76551 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 85008 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 111478 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
У Чорному морі після атаки дронів загорівся російський танкер: зафіксовано розлив нафтиPhoto2 листопада, 15:58 • 11491 перегляди
Туреччина купує більше неросійської нафти після останніх західних санкцій2 листопада, 16:09 • 3942 перегляди
У Берліні закривають найбільший притулок для українських біженців у колишньому аеропорту "Тегель"2 листопада, 16:38 • 4204 перегляди
Великий музей Єгипту, створюваний десятиліттями, відкрився грандіозним видовищемPhoto2 листопада, 16:52 • 4622 перегляди
В Україні масштабна тривога: росіяни підняли в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К21:40 • 7480 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 41640 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 47047 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 111478 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 101113 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 108427 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Беньямін Нетаньягу
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Туреччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 13997 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 34925 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 85008 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 108427 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 60206 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Ланцет (баражуючий боєприпас)

"Я в цих переговорах не беру участі" - Трамп про заморожені активи рф

Київ • УНН

 • 484 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бере участі в дискусіях щодо заморожених активів росії. За його словами, Європа і росія ведуть переговори з цього питання.

"Я в цих переговорах не беру участі" - Трамп про заморожені активи рф

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не бере участі у дискусіях щодо заморожених активів росії. Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію Білого дому.

Деталі

На запитання одного із журналістів під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One, чи планує Білий дім використовувати російські активи як інструмент для переговорів, Трамп відповів, що не займається цим.

Я цим не займаюся. Наскільки я розумію, Європа і Росія ведуть переговори. Я в цих переговорах не беру участі

- сказав американський лідер.

Нагадаємо

Лідери Європейського Союзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Питання перенесли на грудень через вимоги Бельгії щодо гарантій ризиків за позики на суму 140 мільярдів євро.

ЄС розглядає "план Б" для України після провалу на саміті з "репараційним кредитом" - Politico27.10.25, 11:55 • 14394 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Білий дім
Дональд Трамп
Європейський Союз
Бельгія
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна