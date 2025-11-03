"Я в цих переговорах не беру участі" - Трамп про заморожені активи рф

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не бере участі у дискусіях щодо заморожених активів росії. Про це інформує УНН з посиланням на трансляцію Білого дому.

Деталі

На запитання одного із журналістів під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One, чи планує Білий дім використовувати російські активи як інструмент для переговорів, Трамп відповів, що не займається цим.

Я цим не займаюся. Наскільки я розумію, Європа і Росія ведуть переговори. Я в цих переговорах не беру участі - сказав американський лідер.

Нагадаємо

Лідери Європейського Союзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Питання перенесли на грудень через вимоги Бельгії щодо гарантій ризиків за позики на суму 140 мільярдів євро.

