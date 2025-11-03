"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях по замороженным активам России. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Детали

На вопрос одного из журналистов во время общения с прессой на борту самолета Air Force One, планирует ли Белый дом использовать российские активы как инструмент для переговоров, Трамп ответил, что не занимается этим.

Я этим не занимаюсь. Насколько я понимаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я в этих переговорах не участвую - сказал американский лидер.

Напомним

Лидеры Европейского Союза отложили решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Вопрос перенесли на декабрь из-за требований Бельгии относительно гарантий рисков по займам на сумму 140 миллиардов евро.

