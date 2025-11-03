"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях по замороженным активам России. По его словам, Европа и Россия ведут переговоры по этому вопросу.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях по замороженным активам России. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Детали
На вопрос одного из журналистов во время общения с прессой на борту самолета Air Force One, планирует ли Белый дом использовать российские активы как инструмент для переговоров, Трамп ответил, что не занимается этим.
Я этим не занимаюсь. Насколько я понимаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я в этих переговорах не участвую
Напомним
Лидеры Европейского Союза отложили решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Вопрос перенесли на декабрь из-за требований Бельгии относительно гарантий рисков по займам на сумму 140 миллиардов евро.
ЕС рассматривает "план Б" для Украины после провала на саммите с "репарационным кредитом" - Politico27.10.25, 11:55 • 14394 просмотра