ЕС рассматривает "план Б" для Украины после провала на саммите с "репарационным кредитом" - Politico

В ЕС рассматривают "план Б" для Украины после неспособности поддержать "репарационный кредит" на прошлом саммите, сообщает Politico, пишет УНН.

По словам трех дипломатов ЕС, "странам ЕС может быть предложено привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга в рамках "плана Б", чтобы удержать Украину на плаву после того, как Бельгия сорвала планы использования замороженных российских активов в качестве финансовой поддержки для Киева".

"Ожидается, что вариант совместного долга для помощи Украине будет включен в документ, который Европейская комиссия представит столицам ЕС в ближайшие недели вместе с репарационным кредитом и третьим вариантом: отпустить Украину, заявили дипломаты. (Они уточнили, что третий вариант поддержит только Венгрия)", - говорится в публикации.

Что касается "плана Б", как пишет издание, "несколько лидеров подняли вопрос о совместном плане долга для Украины на саммите Европейского совета в прошлый четверг, на фоне того, как стало ясно, что Бельгия не снимет свои возражения против использования замороженных российских активов, хранящихся в брюссельской системе Euroclear", о чем сообщил один из дипломатов ЕС.

"Перспектива того, что страны ЕС, многие из которых уже имеют большую задолженность, будут вынуждены еще больше углубляться в долги, чтобы помочь Украине, потренирует умы. Киев столкнется с серьезными финансовыми трудностями в конце первого квартала 2026 года, если не получит нового вливания средств, и Европа сейчас является единственным надежным вариантом", - говорится в публикации.

Приближение "края обрыва" означает, что Еврокомиссии придется работать сверхурочно, чтобы как можно скорее подготовить свои документы с вариантами, а окончательное решение лидеров относительно выбранного пути должно быть принято не позднее саммита ЕС 18 декабря. Послы ЕС должны обсудить последствия фиаско прошлого четверга на заседании Coreper в среду - отмечает издание.

Учитывая риски дальнейшего увеличения долга, двое дипломатов подчеркнули, что "большинство, хотя и не все, страны ЕС по-прежнему считают использование замороженных активов россии вариантом, которому "больше всего отдали бы предпочтение"". Совместный долг, вероятно, был предложен как "пугало", чтобы заставить страны действовать.

"Какой смысл обсуждать альтернативные решения? Это [репарационный кредит] - единственное, что имеем, - сказал четвертый дипломат. - И мы должны быть честными в этом".

Они также указали на неудачный выбор времени, чтобы объяснить, почему четверговая встреча ЕС не дала ожидаемого результата. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который сейчас ведет сложные бюджетные переговоры дома, увидел последнее юридическое предложение Еврокомиссии по репарационному кредиту только утром в день саммита, сообщили два дипломата. Трудно было представить, чтобы он прямо сейчас подписал бы что-то, что может подвергнуть Бельгию финансовым обязательствам, пишет издание.

Издание отмечает, что "в 2023 году Венгрия наложила вето на план финансирования Украины, но в последний момент отступила, позволив одобрить кредит в 50 миллиардов евро в феврале 2024 года. Однако тогда ЕС был не одинок: США продолжали оказывать Украине финансовую помощь".

"В итоге: ЕС уже сталкивался с подобной ситуацией и успешно выполнил свое обещание поддержать Киев. Но на этот раз ситуация выглядит более пугающей, учитывая отсутствие других крупных финансовых спонсоров и тот факт, что некоторые крупные страны ЕС (кхм, Франция) столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. Репарационный кредит – это еще одна неизведанная тема для ЕС", - отмечает издание.

