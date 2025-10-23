Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Київ • УНН
Лідери Європейського Союзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Питання перенесли на грудень через вимоги Бельгії щодо гарантій ризиків за позики на суму 140 мільярдів євро.
Лідери Європейського Союзу відклали рішення щодо використання заморожених заморожених російських активів для підтримки України. Про це інформує Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що питання перенесли на грудень через те, що Бельгія хотіла гарантій, щоб не нести ризики за позики на суму 140 млрд євро.
Варто зазначити, що більша частина цих активів зберігається на рахунках бельгійської компанії Euroclear.
Як повідомляє Bloomberg, глави держав і урядів ЄС доручили Єврокомісії підготувати альтернативні пропозиції для розгляду на наступному саміті.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зайняв безкомпромісну позицію щодо використання заморожених російських активів на користь України. Це призвело до зупинки планів, над якими чиновники працювали місяцями.
