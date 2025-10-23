$41.760.01
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Лидеры Европейского Союза отложили решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Вопрос перенесли на декабрь из-за требований Бельгии относительно гарантий рисков по займам на сумму 140 миллиардов евро.

Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины

Лидеры Европейского Союза отложили решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что вопрос перенесли на декабрь из-за того, что Бельгия хотела гарантий, чтобы не нести риски за займы на сумму 140 млрд евро.

Бельгия потребовала более серьезных гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро (163 млрд долларов США)

- пишет Bloomberg.

Стоит отметить, что большая часть этих активов хранится на счетах бельгийской компании Euroclear.

Как сообщает Bloomberg, главы государств и правительств ЕС поручили Еврокомиссии подготовить альтернативные предложения для рассмотрения на следующем саммите.

Напомним

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял бескомпромиссную позицию по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Это привело к остановке планов, над которыми чиновники работали месяцами.

Как Европа будет использовать замороженные российские активы для поддержки Украины: СМИ озвучили варианты22.10.25, 19:43 • 3004 просмотра

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Война в Украине
Барт Де Вевер
Euroclear
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Бельгия
Украина