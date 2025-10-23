Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Киев • УНН
Лидеры Европейского Союза отложили решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины. Вопрос перенесли на декабрь из-за требований Бельгии относительно гарантий рисков по займам на сумму 140 миллиардов евро.
Подробности
Отмечается, что вопрос перенесли на декабрь из-за того, что Бельгия хотела гарантий, чтобы не нести риски за займы на сумму 140 млрд евро.
Бельгия потребовала более серьезных гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро (163 млрд долларов США)
Стоит отметить, что большая часть этих активов хранится на счетах бельгийской компании Euroclear.
Как сообщает Bloomberg, главы государств и правительств ЕС поручили Еврокомиссии подготовить альтернативные предложения для рассмотрения на следующем саммите.
Напомним
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял бескомпромиссную позицию по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Это привело к остановке планов, над которыми чиновники работали месяцами.
