Як Європа використовуватиме заморожені російські активи для підтримки України: ЗМІ озвучили варіанти

Західні країни роками думали над тим, як вони можуть використовувати активи російського центрального банку, що зберігаються за кордоном, для підтримки української армії та відновлення її зруйнованої економіки. Багато європейських чиновників поставилися до цього скептично, стурбовані тим, що це може бути рівносильне незаконній експропріації. Тепер, коли президент Дональд Трамп припиняє фінансову підтримку США для України, а уряди Європи намагаються заповнити прогалину, лідери регіону відкладають ці застереження та стають більш радикальними у своєму підході. Тож Bloomberg вирішив розібратись, як Європа використовуватиме заморожені російські активи для підтримки України, передає УНН.

Видання відзначає, що Група семи промислово розвинених країн вже погодилася залишити російські активи недоторканими, але дозволити Україні використовувати прибутки, які вони генерують. Нова пропозиція, яку обговорюють держави-члени Європейського Союзу, йде набагато далі, дозволяючи використовувати російські гроші для надання позик Україні. Уряду в Києві, можливо, ніколи не доведеться їх повертати, якщо уряд росії не погодиться компенсувати своєму сусіду збитки, завдані війною.

Блок діє з надзвичайною обережністю, усвідомлюючи, що повне вилучення активів може наражати держави-члени на величезні потенційні зобов'язання.

Як би це все працювало?

Згідно з першим планом, узгодженим у 2024 році, країни G-7 надають Україні позики, які мають бути погашені за рахунок відсотків, нарахованих за російські іноземні активи, які вони заморозили після вторгнення Москви в країну у 2022 році. ЄС погодився надати Україні 45 мільярдів євро (52 мільярди доларів США) позик у рамках цієї ініціативи.

Зараз ЄС обговорює ідею використання самих активів для розблокування близько 140 мільярдів євро нових позик для Києва. Росія не поверне активи, які знаходяться в брюссельському європейському депозитарному банку Euroclear, якщо не погодиться оплатити відбудову України.

Щоб заспокоїти уряд Бельгії, де розташований Euroclear і яка висловила стурбованість щодо того, що їй доведеться сплатити десятки мільярдів євро, якщо Росія успішно подає позов про повернення грошей, ЄС укладе "індивідуальний борговий контракт" з 0% процентною ставкою, який буде активований, якщо Euroclear буде змушений задовольнити будь-які потенційні майбутні російські претензії. Бельгія хоче переконатися, що ці гарантії мають юридичну силу.

Плани ЄС також підтримують Велика Британія та Канада, тоді як США та Японія ще не вирішили, чи приєднаються вони до ініціативи.

Які російські активи були заморожені?

Видання нагадує, що ЄС, G-7 та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у формі цінних паперів та готівки. Найбільша частина грошей знаходиться в Європі, оскільки президент росії володимир путін вивів основну частину активів свого центрального банку зі США у 2018 році після попередніх хвиль санкцій. Санкції, накладені на відомих російських осіб, заморозили додаткові активи на суму приблизно 58 мільярдів доларів, включаючи будинки, яхти та приватні літаки, станом на березень 2023 року, йдеться у заяві Міністерства фінансів США.

Як Україна використає додаткові кошти?

Це питання ще обговорюється, але загалом додаткове фінансування буде використано для закупівлі зброї, розвитку оборонної промисловості України та задоволення її економічних потреб. Уряд у Києві відчайдушно потребує грошей: Міжнародний валютний фонд оцінив дефіцит фінансування у 65 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років.

Оскільки москва невпинно бомбардує українські міста та руйнує енергетичну інфраструктуру, президент Володимир Зеленський благає союзників надіслати більше систем ППО та ракет дальньої дії для ураження військових цілей глибоко всередині Росії. Трамп хоче, щоб Європа оплатила цю зброю, і було створено спеціальну програму закупівель, щоб Україна могла купувати американську військову техніку за кошти, надані переважно європейськими партнерами, додає Bloomberg.

