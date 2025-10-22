Як Європа використовуватиме заморожені російські активи для підтримки України: ЗМІ озвучили варіанти

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Ексклюзив
16:59 • 11275 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
16:19 • 12720 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
15:19 • 14254 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 16023 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
14:00 • 25357 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 24059 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 13937 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
22 жовтня, 13:10 • 12443 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
22 жовтня, 12:56 • 10972 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
22 жовтня, 12:50 • 9906 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
98%
749мм
Популярнi новини
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo22 жовтня, 09:28 • 30171 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto22 жовтня, 10:17 • 31473 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto22 жовтня, 10:57 • 28617 перегляди
Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла22 жовтня, 10:59 • 14045 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 22430 перегляди
Публікації
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
16:59 • 11275 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 25358 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 24059 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 22479 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto22 жовтня, 10:57 • 28664 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Дональд Трамп
Андрій Білоус
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Швеція
Ізраїль
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 10363 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 33655 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 48432 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 57701 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 47597 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Як Європа використовуватиме заморожені російські активи для підтримки України: ЗМІ озвучили варіанти

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Європейські лідери розглядають можливість використання заморожених російських активів для надання позик Україні, які можуть не повертатися. Цей крок є відповіддю на припинення фінансової підтримки з боку США та зростаючі потреби Києва.

Як Європа використовуватиме заморожені російські активи для підтримки України: ЗМІ озвучили варіанти

Західні країни роками думали над тим, як вони можуть використовувати активи російського центрального банку, що зберігаються за кордоном, для підтримки української армії та відновлення її зруйнованої економіки. Багато європейських чиновників поставилися до цього скептично, стурбовані тим, що це може бути рівносильне незаконній експропріації. Тепер, коли президент Дональд Трамп припиняє фінансову підтримку США для України, а уряди Європи намагаються заповнити прогалину, лідери регіону відкладають ці застереження та стають більш радикальними у своєму підході. Тож Bloomberg вирішив розібратись, як Європа використовуватиме заморожені російські активи для підтримки України, передає УНН.

Деталі

Видання відзначає, що Група семи промислово розвинених країн вже погодилася залишити російські активи недоторканими, але дозволити Україні використовувати прибутки, які вони генерують. Нова пропозиція, яку обговорюють держави-члени Європейського Союзу, йде набагато далі, дозволяючи використовувати російські гроші для надання позик Україні. Уряду в Києві, можливо, ніколи не доведеться їх повертати, якщо уряд росії не погодиться компенсувати своєму сусіду збитки, завдані війною.

Блок діє з надзвичайною обережністю, усвідомлюючи, що повне вилучення активів може наражати держави-члени на величезні потенційні зобов'язання.

ЄС пропонує використати заморожені активи рф для закупівлі американської зброї для України - FT17.10.25, 19:33 • 2362 перегляди

Як би це все працювало?

Згідно з першим планом, узгодженим у 2024 році, країни G-7 надають Україні позики, які мають бути погашені за рахунок відсотків, нарахованих за російські іноземні активи, які вони заморозили після вторгнення Москви в країну у 2022 році. ЄС погодився надати Україні 45 мільярдів євро (52 мільярди доларів США) позик у рамках цієї ініціативи.

Зараз ЄС обговорює ідею використання самих активів для розблокування близько 140 мільярдів євро нових позик для Києва. Росія не поверне активи, які знаходяться в брюссельському європейському депозитарному банку Euroclear, якщо не погодиться оплатити відбудову України.

Щоб заспокоїти уряд Бельгії, де розташований Euroclear і яка висловила стурбованість щодо того, що їй доведеться сплатити десятки мільярдів євро, якщо Росія успішно подає позов про повернення грошей, ЄС укладе "індивідуальний борговий контракт" з 0% процентною ставкою, який буде активований, якщо Euroclear буде змушений задовольнити будь-які потенційні майбутні російські претензії. Бельгія хоче переконатися, що ці гарантії мають юридичну силу.

Плани ЄС також підтримують Велика Британія та Канада, тоді як США та Японія ще не вирішили, чи приєднаються вони до ініціативи.

Які російські активи були заморожені?

Видання нагадує, що ЄС, G-7 та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у формі цінних паперів та готівки. Найбільша частина грошей знаходиться в Європі, оскільки президент росії володимир путін вивів основну частину активів свого центрального банку зі США у 2018 році після попередніх хвиль санкцій. Санкції, накладені на відомих російських осіб, заморозили додаткові активи на суму приблизно 58 мільярдів доларів, включаючи будинки, яхти та приватні літаки, станом на березень 2023 року, йдеться у заяві Міністерства фінансів США.

Як Україна використає додаткові кошти?

Це питання ще обговорюється, але загалом додаткове фінансування буде використано для закупівлі зброї, розвитку оборонної промисловості України та задоволення її економічних потреб. Уряд у Києві відчайдушно потребує грошей: Міжнародний валютний фонд оцінив дефіцит фінансування у 65 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років.

Оскільки москва невпинно бомбардує українські міста та руйнує енергетичну інфраструктуру, президент Володимир Зеленський благає союзників надіслати більше систем ППО та ракет дальньої дії для ураження військових цілей глибоко всередині Росії. Трамп хоче, щоб Європа оплатила цю зброю, і було створено спеціальну програму закупівель, щоб Україна могла купувати американську військову техніку за кошти, надані переважно європейськими партнерами, додає Bloomberg.

США "гальмують" план G7 щодо заморожених російських активів: Bloomberg розкрив причину20.10.25, 20:50 • 3354 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономікаПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Міжнародний валютний фонд
Euroclear
Міністерство фінансів США
G7
Bloomberg
Австралія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Канада
Бельгія
Велика Британія
Японія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ