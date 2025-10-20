США "гальмують" план G7 щодо заморожених російських активів: Bloomberg розкрив причину

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 10557 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 18681 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 21156 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 30769 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 62668 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 29431 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 30067 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11403 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 26090 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26522 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
87%
751мм
Популярнi новини
Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси20 жовтня, 08:56 • 14580 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців20 жовтня, 09:15 • 21486 перегляди
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа20 жовтня, 10:40 • 19015 перегляди
Коли сперма починає "псуватися": вчені визначили небезпечний вік для батьківства14:41 • 7746 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 11689 перегляди
Публікації
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 11782 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 62682 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 45300 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 116749 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 82886 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Блогери
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Будапешт
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo15:55 • 4848 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 66120 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 64034 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 83416 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 81128 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Серіали
Фільм
Гриби

США "гальмують" план G7 щодо заморожених російських активів: Bloomberg розкрив причину

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

США виступають проти плану ЄС щодо використання заморожених російських активів для підтримки України, посилаючись на ризики для ринкової стабільності. Цей крок є невдачею для ЄС, який намагався переконати країни G7 приєднатися до його ініціативи.

США "гальмують" план G7 щодо заморожених російських активів: Bloomberg розкрив причину

США виступають проти плану Європейського союзу, в рамках якого країни Великої сімки розширюють використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це повідомляють джерела Bloomberg, знайомі з ходом обговорення, передає УНН.

Деталі

Під час переговорів у кулуарах засідання Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні минулого тижня офіційні особи США повідомили своїх європейських колег, що поки не приєднаються до цієї ініціативи, повідомили джерела, попросивши не розголошувати їхні імена, оскільки переговори були закриті. За словами одного із джерел, США пояснили своє небажання ризиками для ринкової стабільності. Інше джерело заявило, що на даному етапі США просто не беруть на себе жодних зобов'язань.

Цей крок став невдачею для ЄС, який намагався переконати решту країн "Великої сімки" приєднатися до його плану щодо використання заморожених активів центральних банків як забезпечення для залучення кредитів для України на суму до 140 мільярдів євро (160 мільярдів доларів США). Європейська комісія, виконавчий орган блоку, готує детальний проект механізму, але не опублікує його до схвалення лідерів ЄС, яке, можливо, відбудеться на саміті у Брюсселі наприкінці цього тижня.

Як зауважує видання, протидія США збігається з поновленням зусиль Білого дому щодо припинення бойових дій в Україні. Президент Дональд Трамп прийняв у Вашингтоні Володимира Зеленського минулого тижня та оголосив про плани зустрічі з російським лідером володимиром путіним у Будапешті найближчим часом після телефонної розмови з російським лідером.

Додамо

Міністерство фінансів США не відповіло на низку повідомлень із проханням прокоментувати ситуацію, додає Bloomberg. У вересні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США відкрито для використання приблизно 5 мільярдів доларів російських активів, заморожених у США. "Ми прийняли резолюцію, яка дозволяє нам їх заарештувати", - сказав він. "Ми не говорили, що збираємося це зробити".

Нерішучість Вашингтона та його побоювання щодо стабільності ринку, ймовірно, нададуть сміливості скептикам у ЄС, включаючи Бельгію, де перебуває основна частина активів. Бельгійці попередили, що будь-яке тривале використання цих активів може спровокувати судові позови, які можуть призвести до величезних зобов'язань для урядів, дестабілізувати довіру до фінансового центру Європи та навіть послабити євро.

Заморожені активи рф для України: Бельгія визначила "червоні лінії" - Politico09.10.25, 09:50 • 3324 перегляди

Європейський центральний банк раніше висловлював аналогічне занепокоєння. У неділю президент Крістін Лагард підтримала ідею використання цих активів як заставу, але наголосила, що було б краще, якби всі країни, які володіють цими активами, діяли спільно.

Більшість заморожених російських активів у розмірі 280 мільярдів євро зберігається в Європі, переважно в бельгійській системі Euroclear. Хоча відсотковий дохід за цими активами вже перераховується до Києва, ЄС зараз вивчає можливість кредитування, забезпеченого замороженими активами, як спосіб отримання значного нового фінансування. Однак це складна з юридичної та фінансової точки зору структура, покликана уникнути прямої конфіскації, і вона може спричинити юридичні проблеми з боку москви.

ЄС пропонує використати заморожені активи рф для закупівлі американської зброї для України - FT17.10.25, 19:33 • 2319 переглядiв

Європейські офіційні особи висловили розчарування через відмову США від плану, хоча вони вже просуваються вперед, оскільки адміністрація Трампа наполегливо закликає ЄС активніше використовувати російські кошти. Хоча обсяг активів у США є мінімальним, підтримка США плану ЄС стала б позитивним сигналом для інших країн.

У рамках "Великої сімки" Велика Британія та Канада підтримують ініціативу Європи, тоді як Японія, здається, підтримує США, дотримуючись більш обережного підходу.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Міжнародний валютний фонд
Європейський центральний банк
Euroclear
Міністерство фінансів США
Європейська комісія
Білий дім
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Канада
Бельгія
Велика Британія
Японія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Україна