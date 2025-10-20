США "гальмують" план G7 щодо заморожених російських активів: Bloomberg розкрив причину

США виступають проти плану Європейського союзу, в рамках якого країни Великої сімки розширюють використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це повідомляють джерела Bloomberg, знайомі з ходом обговорення, передає УНН.

Деталі

Під час переговорів у кулуарах засідання Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні минулого тижня офіційні особи США повідомили своїх європейських колег, що поки не приєднаються до цієї ініціативи, повідомили джерела, попросивши не розголошувати їхні імена, оскільки переговори були закриті. За словами одного із джерел, США пояснили своє небажання ризиками для ринкової стабільності. Інше джерело заявило, що на даному етапі США просто не беруть на себе жодних зобов'язань.

Цей крок став невдачею для ЄС, який намагався переконати решту країн "Великої сімки" приєднатися до його плану щодо використання заморожених активів центральних банків як забезпечення для залучення кредитів для України на суму до 140 мільярдів євро (160 мільярдів доларів США). Європейська комісія, виконавчий орган блоку, готує детальний проект механізму, але не опублікує його до схвалення лідерів ЄС, яке, можливо, відбудеться на саміті у Брюсселі наприкінці цього тижня.

Як зауважує видання, протидія США збігається з поновленням зусиль Білого дому щодо припинення бойових дій в Україні. Президент Дональд Трамп прийняв у Вашингтоні Володимира Зеленського минулого тижня та оголосив про плани зустрічі з російським лідером володимиром путіним у Будапешті найближчим часом після телефонної розмови з російським лідером.

Додамо

Міністерство фінансів США не відповіло на низку повідомлень із проханням прокоментувати ситуацію, додає Bloomberg. У вересні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США відкрито для використання приблизно 5 мільярдів доларів російських активів, заморожених у США. "Ми прийняли резолюцію, яка дозволяє нам їх заарештувати", - сказав він. "Ми не говорили, що збираємося це зробити".

Нерішучість Вашингтона та його побоювання щодо стабільності ринку, ймовірно, нададуть сміливості скептикам у ЄС, включаючи Бельгію, де перебуває основна частина активів. Бельгійці попередили, що будь-яке тривале використання цих активів може спровокувати судові позови, які можуть призвести до величезних зобов'язань для урядів, дестабілізувати довіру до фінансового центру Європи та навіть послабити євро.

Європейський центральний банк раніше висловлював аналогічне занепокоєння. У неділю президент Крістін Лагард підтримала ідею використання цих активів як заставу, але наголосила, що було б краще, якби всі країни, які володіють цими активами, діяли спільно.

Більшість заморожених російських активів у розмірі 280 мільярдів євро зберігається в Європі, переважно в бельгійській системі Euroclear. Хоча відсотковий дохід за цими активами вже перераховується до Києва, ЄС зараз вивчає можливість кредитування, забезпеченого замороженими активами, як спосіб отримання значного нового фінансування. Однак це складна з юридичної та фінансової точки зору структура, покликана уникнути прямої конфіскації, і вона може спричинити юридичні проблеми з боку москви.

Європейські офіційні особи висловили розчарування через відмову США від плану, хоча вони вже просуваються вперед, оскільки адміністрація Трампа наполегливо закликає ЄС активніше використовувати російські кошти. Хоча обсяг активів у США є мінімальним, підтримка США плану ЄС стала б позитивним сигналом для інших країн.

У рамках "Великої сімки" Велика Британія та Канада підтримують ініціативу Європи, тоді як Японія, здається, підтримує США, дотримуючись більш обережного підходу.