Ексклюзив
07:35 • 5956 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 6928 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 10706 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 14034 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 25033 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 47541 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 34276 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 28762 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 52938 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 58524 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Популярнi новини
Модель ШІ стала членом ради директорів держфонду Казахстану 8 жовтня, 22:51 • 5742 перегляди
Німеччина скасовує прискорене отримання громадянства для іноземців 8 жовтня, 23:38 • 9630 перегляди
Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині9 жовтня, 00:06 • 12104 перегляди
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 23459 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни04:10 • 4290 перегляди
Заморожені активи рф для України: Бельгія визначила "червоні лінії" - Politico

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Брюссель побоюється, що йому доведеться відповідати за претензії з боку росіян, але інші країни ЄС заспокоюють Бельгію.

Заморожені активи рф для України: Бельгія визначила "червоні лінії" - Politico

Бельгія визначила свої "червоні лінії" щодо використання російських активів для фінансування позики в розмірі 140 млрд євро для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на POLITICO.

Деталі

Це включає угоду країн ЄС про розподіл усіх поточних і майбутніх ризиків, пов'язаних з планом, на суму, що перевищує 170 млрд євро.

Водночас бельгійський уряд побоюється, що йому доведеться відповідати за будь-які юридичні та фінансові претензії, подані росією, і закликає всі країни ЄС гарантувати кредит. Це фактично означає використання грошей платників податків для покриття будь-яких витрат.

Столиці країн ЄС поспішають заспокоїти занепокоєння Бельгії щодо позики напередодні важливого саміту лідерів ЄС 23 жовтня. Досягнення політичної згоди на саміті відкриє шлях для того, щоб блок незабаром після цього висунув юридичну пропозицію, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на Бельгію чиниться все більший тиск з метою дозволити використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Бельгія
Україна