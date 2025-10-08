Тиск ЄС на Бельгію щодо використання заморожених російських активів для України зростає - FT

На Бельгію чиниться все більший тиск, щоб дозволити використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні після того, як Берлін та інші західні столиці змінили свою позицію, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Близько 190 млрд євро російських державних активів, що зберігаються в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів у Брюсселі, було заморожено у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну в 2022 році. Однак багато західних країн, включаючи США, Німеччину та Бельгію, були неохоче налаштовані щодо доступу до цих коштів, побоюючись правових та фінансових наслідків.

Позиція Європи змінилася останніми тижнями, особливо після того, як адміністрація Трампа закликала союзників по G7 вилучити "або іншим чином використовувати" базові активи росії "для фінансування оборони України", ідеться в аналітичному документі США, з яким ознайомилася Financial Times.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у нещодавній статті у FT написав, що 140 млрд євро із цих коштів слід використати як кредит на озброєння України.

Мерц підтримав "репараційний кредит" Україні на 140 мільярдів євро: на яких умовах

Європейська комісія з того часу виклала можливу структуру такого "репараційного кредиту", стверджуючи, що москва має взяти на себе витрати, пов’язані з незаконною війною, розв'язаною главою кремля володимиром путіним.

Європейські платники податків не мають оплачувати війну росії: фон дер Ляєн наголосила на плані щодо €140 млрд з активів рф для України

Однак прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер звернувся до інших 26 країн ЄС із проханням покрити юридичні та фінансові ризики, пов'язані з цим кредитом, та гарантувати повну суму, щоб Бельгії не довелося його повертати.

Його позиція викликала засудження з боку інших столиць, особливо з огляду на те, що прибуток Euroclear оподатковується бельгійським корпоративним податком, пише видання.

"[Бельгія] три роки стверджувала, що Euroclear - бельгійська компанія, і тому вигоди від неї теж, - заявив один високопоставлений дипломат ЄС, який брав участь у переговорах з цього питання. - Тепер, коли вона хоче розділити ризики, вона заявляє, що Euroclear - європейська компанія".

Три дипломати, які брали участь у підготовці чергового раунду переговорів з ЄС у середу, заявили, що терпіння бельгійських чиновників закінчується.

В інших столицях стверджують, що скрутне становище України потребує солідарності, і зазначають, що Польща погодилася розмістити у себе основний центр постачання зброї в Україну, а Данія - відправити винищувачі F-16 до Києва, не вимагаючи інших поділів ризиків.

"Більше немає легких шляхів, - сказав інший дипломат ЄС. - Кожен повинен робити те, що може".

Єврокомісія, як повідомляється, уже спробувала розвіяти деякі побоювання Бельгії, додавши положення про покриття кредиту національними умовними зобов'язаннями, якщо росія почне виплачувати військові репарації.

"Ми вважаємо, що ризики для Бельгії тут досить обмежені, - заявив високопосадовець ЄС. - Це не означає, що ризиків немає взагалі, і це не означає, що ми не хочемо вести серйозний діалог з Бельгією... Але ці ризики, ймовірно, керовані".

Єврокомісія, підтримана більшістю столиць ЄС, стверджує, що кредит структурований таким чином, що не призведе до вилучення активів, і вказує на те, що рішення судів поза блоком не визнаються ЄС.

Проте бельгійський уряд заявив, що "поточний план, який перебуває в обігу, є незадовільним", і що умовні зобов'язання "не вирішують питання покриття ризиків".

ЄС має намір узгодити кредит у розмірі 140 млрд євро до грудня, а перші виплати заплановані на другий квартал 2026 року - ідеться у публікації.

За даними Euroclear, з 2022 року уряд Бельгії зібрав 3,6 млрд євро податків із прибутку, отриманого від активів, що належать російському центральному банку та російським компаніям, які перебувають під санкціями ЄС.

Уряд Бельгії заявив, що ці податкові надходження були "повністю призначені на підтримку України".

Проте, як зауважує видання, не всі гроші було переведено для Києва. "Дехто за моєю спиною каже, що я наживаюсь на війні… тому що я хочу зберегти мільярд податкових грошей, - заявив де Вевер минулого тижня. - Моєю мовою це називається "маленькі гроші", один мільярд, за ризик, на який ми йдемо".

Позиція де Вевера, як вказує видання, викликала роздратування деяких лідерів ЄС на нещодавньому саміті в Копенгагені, повідомили FT офіційні особи, обізнані про хід обговорень. Вони також вказали на відносно низький рівень військової підтримки України з боку Бельгії за останні три роки порівняно з Данією, Швецією та Німеччиною, які надали Україні значно більше.

Офіційні особи Бельгії стверджують, що позицію де Вевера виправдано, оскільки він захищає свої національні інтереси.

"Є сенс дивитися їм в очі та говорити, де червоні лінії", – сказав один із них.

Але інші лідери ЄС заявили, що його відсутність гнучкості починає мати зворотний ефект.

"Яка альтернатива? - сказала прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен FT, коли її запитали про незгоду з планом замороження активів. - Ми повинні знайти спосіб фінансування, і якщо це не так, то я не чула про жодні [інші] ідеї".

Непокрита потреба в зовнішній допомозі наразі стосується $18,1 млрд на 2026 рік - голова бюджетного комітету