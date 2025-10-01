$41.140.18
Європейські платники податків не мають оплачувати війну росії: фон дер Ляєн наголосила на плані щодо €140 млрд з активів рф для України

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські платники податків не повинні оплачувати війну росії. Вона запропонувала вилучити 140 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування воєнних зусиль України.

Європейські платники податків не мають оплачувати війну росії: фон дер Ляєн наголосила на плані щодо €140 млрд з активів рф для України

Європейські платники податків не повинні оплачувати війну росії, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прибувши на неформальний саміт ЄС у Копенгагені, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

"Ми живемо в неспокійні часи. росія випробовує нашу рішучість", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона одночасно наголосила на своєму плані вилучення 140 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування воєнних зусиль України як на предметі сьогоднішніх важливих дискусій, стверджуючи, що існує "належний законний спосіб" зробити це.

Прем'єр Данії про заморожені активи рф для України: є деякі юридичні питання, але зрештою є "гарною ідеєю"01.10.25, 14:15 • 1178 переглядiв

"Не лише європейські платники податків повинні платити за підтримку України, але й росія має нести відповідальність", - сказала фон дер Ляєн.

Це, зазначає видання, перегукується зі сказаним головою дипломатії ЄС Каєю Каллас, яка також сьогодні стверджувала, що заморожені кошти кремля, а не європейські "гроші платників податків", мають бути використані для підтримки України.

Як зазначає Bloomberg, Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, представила столицям план щодо надання Україні 140 мільярдів євро у вигляді позик зі знерухомлених активів центрального банку рф наприкінці минулого тижня в надії отримати підтримку перед офіційним самітом ЄС наприкінці місяця.

План ЄС щодо 140 млрд євро кредиту за рахунок активів рф для України: Bloomberg дізналося деталі26.09.25, 14:27 • 3226 переглядiв

"Держави-члени, включаючи Бельгію та Францію, хочуть побачити деталі щодо правової основи плану та іншої логістики, перш ніж рухатися далі", - вказує при цьому Bloomberg.

"Це складне юридичне питання - не можна просто захопити активи, які належать іншій державі, - сказав прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден. - Усі пропозиції вітаються, але спочатку ми повинні переконатися, що це працює на практиці".

Як пише Politico, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прибувши на саміт, заявив, що план Єврокомісії щодо вилучення мільярдів заморожених російських активів та їх перенаправлення для України має враховувати занепокоєння Бельгії.

"Ми чекаємо на конкретну правову пропозицію від Єврокомісії, - сказав Пленкович. - Я впевнений, що є способи зробити це [вилучити активи]". Але: "Нам потрібно враховувати інтереси Бельгії та… Euroclear", - закликав він.

Доповнення

Підсанкційні кошти москви зберігаються на рахунку в Брюсселі, і прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер раніше виступав проти "розкриття скарбнички", заявивши, що це створить небезпечний прецедент.

Politico: Єврокомісія представила пропозицію щодо кредиту з використанням російських коштів на €140 млрд для України26.09.25, 12:37 • 2233 перегляди

Юлія Шрамко

